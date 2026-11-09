Yucatán y China buscan ampliar cooperación en educación, comercio y tecnología

El Gobierno de Yucatán y la Embajada de la República Popular China en México exploraron nuevas oportunidades de colaboración en educación, ciencia, comercio, cultura y turismo, con el objetivo de fortalecer los vínculos entre ambas regiones.

Durante el encuentro, el gobernador Joaquín Díaz Mena planteó que los acuerdos se traduzcan en beneficios concretos para la población, como becas para jóvenes, proyectos de investigación universitaria y generación de empleos para las familias yucatecas.

La relación entre Yucatán y China tiene antecedentes históricos que se remontan al siglo XIX, cuando familias provenientes del país asiático se integraron a la vida social y productiva del estado.

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Durante la reunión se destacó que actualmente más de 200 mil personas en Yucatán tienen ascendencia china, mientras que organizaciones como la Asociación China Península de Yucatán, la Federación para la Promoción del Comercio entre China y Yucatán y el Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Yucatán contribuyen a mantener los lazos culturales y educativos.

En materia de cooperación, se planteó ampliar los intercambios entre universidades y desarrollar proyectos conjuntos de investigación, tecnología e innovación.

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También se abordó la posibilidad de diversificar las exportaciones yucatecas hacia el mercado chino, aprovechando la infraestructura del puerto de Progreso y su conexión con México y Centroamérica, así como impulsar iniciativas de logística, energías renovables, protección ambiental y promoción turística.

Por su parte, el gobernador expresó la disposición de dar continuidad a los instrumentos de cooperación vigentes, en concordancia con la política exterior del Gobierno de México.

El embajador de China en México, Chen Daojiang, manifestó el interés de su país en estrechar los vínculos comerciales, culturales y educativos con Yucatán, además de explorar nuevas oportunidades de colaboración en tecnología, innovación y sostenibilidad.