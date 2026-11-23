A más de 66 kilómetros de Kantunilkín, en el extremo sur del municipio Lázaro Cárdenas, la comunidad rural Constituyentes del 74 permanece alejada de los servicios y la infraestructura que otras localidades tienen. Fundada en 1969, cuando llegaron los primeros pobladores atraídos por la extracción de chicle, entre ellos Cayetano Chooc Chan, actualmente alberga a unas 38 familias, alrededor de 208 personas, incluidos ejidatarios y comuneros registrados.

Lejos de los centros turísticos e industriales del estado, la vida cotidiana transcurre sin una red eléctrica convencional para las viviendas, con caminos de terracería que dificultan el traslado de las cosechas y servicios de salud que no funcionan de manera permanente.

A más de cinco décadas de su fundación, las familias continúan dependiendo de soluciones limitadas para cubrir servicios indispensables.

Noticia Destacada Vecinos de Ampliación Bellavista y Lázaro Cárdenas denuncian baches, fugas de agua y falta de banquetas

El subdelegado Juan Alfredo Dzib Chimal expuso que una de las demandas más urgentes es mejorar la seguridad y el alumbrado de los espacios comunitarios. Aunque algunas viviendas cuentan con paneles solares obtenidos mediante apoyos anteriores, el parque principal y las canchas deportivas permanecen a oscuras durante la noche.

Los habitantes solicitaron la instalación de al menos 25 lámparas solares para iluminar el parque y las calles. Sin embargo, la respuesta recibida hasta ahora ha sido parcial: de acuerdo con la autoridad local, se anunció la colocación de algunas luminarias alrededor de la cancha, pero no se ha concretado la iluminación del resto de la localidad.

Las solicitudes para atender esta necesidad fueron entregadas a las autoridades desde abril del 2025, sin que haya una solución integral.

Fundada en 1969 por pobladores dedicados inicialmente a la extracción de chicle, la comunidad rural de Lázaro Cárdenas depende de paneles solares, caminos de terracería y traslados costosos para acceder a servicios de salud y educación / Luis Enrique Cauich

Caminos frenan el desarrollo

Las condiciones de las vías de acceso representan otro obstáculo para las actividades económicas y la movilidad de las familias. La carretera que comunica a Constituyentes del 74 con el resto del municipio llegó a presentar un deterioro considerable, lo que encarecía el traslado de mercancías, la salida de productos agrícolas y los viajes por motivos de salud. La pavimentación realizada durante la administración municipal anterior fue, según los habitantes, uno de los pocos beneficios que recibió la comunidad.

No obstante, las calles interiores siguen pendientes de rehabilitación. Juan Dzib Chimal denunció que personal técnico de Obras Públicas ha acudido hasta en cinco ocasiones para efectuar mediciones topográficas relacionadas con un proyecto de pavimentación y mejoramiento de 2 mil metros de vialidades, pero los trabajos no han comenzado.

La solicitud fue entregada directamente a las autoridades estatales durante una visita a la comunidad en abril del año pasado. Desde entonces, los pobladores no han recibido una fecha concreta para el inicio de la obra.

Aunque han realizado gestiones durante años, varias de sus principales demandas continúan sin resolverse / Luis Enrique Cauich

Sin electrificación

La ausencia de una red eléctrica convencional es una de las carencias más antiguas de Constituyentes del 74. Cayetano Chooc Chan, fundador de la comunidad y uno de los primeros pobladores que llegaron en 1969, recordó que durante más de 15 años ha participado en gestiones para conseguir que el servicio llegue a las viviendas.

Explicó que los primeros trámites comenzaron durante el gobierno de Jesús Martínez Ross y que, en administraciones posteriores, tanto estatales como municipales, se buscaron alternativas para atender la demanda. Mencionó los periodos de Pedro Joaquín Coldwell y Miguel Borge Martín, así como las gestiones de distintos alcaldes, entre ellos Clementino, Segundino, Margarito, Orlando Bellos, Enrique Méndez y Arsenio Balán.

Durante la administración de este último se consiguió perforar un pozo y adquirir provisionalmente una bomba extractora. Sin embargo, la falta de tuberías obligaba a los habitantes a acudir a puntos habilitados en las esquinas para abastecerse de agua de manera manual.

La escuela primaria indígena también enfrenta dificultades por la falta de refrigeración, lo que impide conservar durante mucho tiempo los apoyos alimentarios. / Luis Enrique Cauich

Las gestiones para extender la red eléctrica también enfrentaron dificultades por los derechos de vía y los recursos necesarios para liberar los terrenos. Chooc Chan recordó que recorrió comunidades vecinas como San Francisco, San Cosme y San Juan para dialogar con más de 550 ejidatarios y conseguir su autorización para el paso de las líneas eléctricas.

Los habitantes lograron acuerdos y reunieron firmas para respaldar el proyecto. Incluso adquirieron temporalmente una deuda bancaria para cubrir los compromisos con los ejidatarios. Sin embargo, las modificaciones posteriores al trazo de las obras dejaron sin efecto el esfuerzo y obligaron a cancelar el préstamo.

En administraciones anteriores, Obras Públicas argumentó que las limitaciones presupuestales impedían atender todas las solicitudes de los ejidos de la zona sur. También descartó la conexión de la Constituyentes del 74 a la red general de energía eléctrica debido a la complejidad técnica y a los derechos de vía requeridos.

Los habitantes realizan faenas para limpiar y rehabilitar caminos rurales que utilizan para trasladarse a sus parcelas y sacar sus cosechas / Luis Enrique Cauich

Paneles para sobrevivir

La falta de electricidad constante repercute directamente en la vida doméstica, la salud y la conservación de alimentos y agua potable. Las viviendas dependen de paneles solares individuales cuya vida útil, según los propios habitantes, es de tres a cuatro años, antes de que las baterías y las celdas comiencen a fallar.

Esta limitación también condiciona el abastecimiento de agua. El suministro a los tinacos no puede realizarse de manera continua, por lo que los vecinos establecen horarios durante las primeras horas de la mañana y por la tarde, cuando los paneles acumulan la energía necesaria para activar las bombas.

La falta de refrigeración impide conservar alimentos perecederos durante periodos prolongados. El problema también afecta a la escuela primaria indígena, donde los apoyos alimentarios enviados por el DIF estatal deben repartirse de inmediato entre las familias para evitar que se descompongan.

Manuel Hoil, maestro encargado del plantel, explicó que estas condiciones dificultan la permanencia del personal docente, que debe organizarse mediante guardias alternadas. La falta de servicios básicos también complica las actividades escolares y la estancia de quienes trabajan en la comunidad.

Los estudiantes deben trasladarse hasta Ignacio Zaragoza para continuar sus estudios de bachillerato / Luis Enrique Cauich

Estudiar fuera

Los niños y jóvenes enfrentan dificultades para continuar su formación después de la secundaria. La comunidad cuenta con una primaria indígena y un servicio de educación secundaria con una matrícula reducida, de aproximadamente ocho alumnos de distintos grados.

Al concluir ese nivel, los estudiantes deben trasladarse diariamente o permanecer temporalmente fuera de sus hogares para cursar el bachillerato o continuar estudios superiores. Para llegar al crucero principal recorren unos 13 kilómetros de terracería en motocicletas o vehículos particulares y después siguen hacia Ignacio Zaragoza, conocido como “El 80”, donde algunos rentan viviendas o pasan la noche.

Estela, Marcelina, Teresa y Socorro Cocom Dzib, madres de familia, explicaron que deben destinar recursos al combustible, la alimentación y, en algunos casos, al pago de renta para que sus hijos puedan estudiar.

A estos desembolsos se suman los gastos en útiles, uniformes y calzado, especialmente elevados para quienes ingresan a un nuevo nivel escolar. Las becas gubernamentales, como la “Benito Juárez”, con apoyos aproximados de mil 900 pesos por periodo, resultan insuficientes para cubrir todos los costos, además de que los pagos de los nuevos registros pueden retrasarse hasta principios de año.

La Casa de Salud fue construida con recursos y trabajo de los pobladores, pero todavía requiere presupuesto para contar con personal médico y medicamentos / Luis Enrique Cauich

Vivero en crisis

La economía de Constituyentes del 74 depende principalmente de las actividades del campo, entre ellas la agricultura de autoconsumo, cosecha de maíz en las milpas y el cultivo de plantas ornamentales en viveros familiares atendidos por mujeres. Entre las productoras destacan las hermanas Estela, Marcelina, Teresa y Socorro Cocom Dzib, quienes cultivan especies como crotos, monsteras, plantas de teléfono y aglonemas.

Sin embargo, la falta de electricidad estable y de cobertura de Internet limita sus posibilidades de comercialización. No pueden promover sus plantas en redes sociales ni establecer contacto directo con compradores de otras localidades.

Las ventas dependen de que algún cliente llegue al poblado y, por iniciativa propia, comparta fotografías de los viveros en sus plataformas digitales para atraer a otros interesados.

Los periodos sin compradores pueden prolongarse hasta dos meses, por lo que las familias recurren a los ingresos de la milpa o a programas federales, como “Sembrando Vida”. Varios ejidatarios se incorporaron a este esquema durante los últimos seis años y cultivan productos como el achiote, del que algunas familias recolectan entre 50 y 70 kilos por temporada para venderlos a intermediarios.

Noticia Destacada ¡Décadas sin luz! Constituyentes del 74, en Lázaro Cárdenas, sigue en condiciones de marginación por falta de solución gubernamental

Prohibido enfermarse

La atención médica también representa una de las principales demandas de los habitantes. Juan Alfredo Dzib Chimal confirmó que, después de años de gestiones, la comunidad consiguió construir una Casa de Salud con recursos propios y trabajo colectivo.

Sin embargo, el inmueble permanece a la espera de un presupuesto que permita asignar de manera permanente a una enfermera y garantizar el abasto de medicamentos. Los habitantes recordaron que durante administraciones municipales anteriores, como la encabezada por el exalcalde Emir Bellos, recibían medicamentos de manera periódica, mientras que actualmente los botiquines locales están vacíos.

Ante una emergencia, las familias deben trasladarse a Ignacio Zaragoza o Kantunilkín. El costo de un viaje en transporte particular oscila entre 400 y 800 pesos, una cantidad considerable para quienes dependen de actividades agrícolas y empleos eventuales.

A esta carencia se suma la suspensión de las visitas de la unidad móvil de atención médica conocida como “Caravana Armadillo”, que, de acuerdo con los habitantes, dejó de acudir hace aproximadamente dos años. En su momento, la falta de combustible y de transporte oficial fue el argumento para interrumpir el servicio. La ausencia de estas jornadas deja a niños, adultos mayores y personas con padecimientos crónicos sin una alternativa cercana para recibir consultas y seguimiento médico.

El esfuerzo de las mujeres por salir adelante mediante la venta de plantas resulta poco remunerado / Luis Enrique Cauich

Potencial ecoturístico

Los habitantes mantienen la organización colectiva para atender necesidades que no han sido resueltas por las autoridades. Mediante faenas, limpian y rehabilitan caminos sacacosechas, accesos ejidales y tramos que conducen a las parcelas.

Recientemente, la comunidad recibió una asignación de 219 mil pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, destinada a la rehabilitación de la Casa de Salud. Con los recursos remanentes, los pobladores emprendieron trabajos comunitarios de limpieza y mantenimiento de caminos rurales.

Cayetano Chooc Chan y otros productores también identificaron al menos tres cenotes dentro de las tierras ejidales. Los habitantes instalaron escalinatas rústicas por iniciativa propia para facilitar el acceso y contemplan desarrollar una ruta turística comunitaria que permita diversificar sus actividades económicas.

No obstante, consideran que cualquier proyecto agrícola o ecoturístico tendrá pocas posibilidades de prosperar mientras los caminos sigan siendo difíciles de transitar durante las lluvias y el poblado continúe sin servicios básicos suficientes.

Los habitantes, encabezados por el subdelegado Juan Alfredo Dzib Chimal y los fundadores del núcleo agrario, mantienen la exigencia de que las autoridades municipales y estatales conviertan los compromisos en obras concretas.