La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, afirmó que los señalamientos contra el senador Adán Augusto López Hernández y Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se basan en testimonios “de oídas”.

Tras su comparecencia en el Congreso de la Unión, este lunes 23 de noviembre, la fiscal señaló que no existen denuncias formales que sustenten dichas acusaciones, según lo expresado durante sus declaraciones.

Godoy explicó que las autoridades ministeriales deben contar con elementos suficientes para proceder contra cualquier persona y no únicamente con referencias indirectas.

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¿Qué dijo Ernestina Godoy sobre Adán Augusto López y Andy López Beltrán?

La fiscal general sostuvo que los señalamientos conocidos hasta ahora no constituyen, por sí mismos, pruebas de responsabilidad penal.

Las declaraciones ocurren en medio de cuestionamientos sobre las menciones de ambos personajes políticos en investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades y el denominado huachicol fiscal.

🗳️📌 ERNESTINA GODOY CONFIRMA QUE LA FGR NO INVESTIGA A ANDY LÓPEZ BELTRÁN Ernestina Godoy reconoció que la Fiscalía no tiene una investigación en curso contra Andy Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador. La periodista Maru Rojas cuestionó sobre las denuncias presentadas por diputados del PAN por posibles desvíos de recursos y otros negocios de Andy y sus allegados. ¿Y qué respondió? “La Fiscalía General de la República no actúa en base a rumores o a dichos”, aseguró. Godoy sostuvo que las menciones sobre Andy provienen de “testigos de oídas”. Desde agosto de 2025, diputados del PAN presentaron una denuncia por sus posibles vínculos con el huachicol fiscal. Además, su nombre ha aparecido en testimonios incorporados a expedientes judiciales. Y más de un año después, la Fiscalía de Ernestina Godoy confirma que ni siquiera tiene una investigación abierta contra el hijo de López Obrador. — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) November 23, 2026

¿La FGR investiga a Adán Augusto y López Beltrán?

La Fiscalía ha sostenido previamente que no cuenta con elementos suficientes para abrir investigaciones contra ambos por los señalamientos relacionados con el contrabando de combustibles.

La postura de Godoy no implica una resolución judicial sobre las acusaciones ni impide que las autoridades revisen nuevos elementos que pudieran presentarse posteriormente.

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