Un hombre de 80 años de edad, quien vivía solo y contaba con antecedentes de padecer diabetes, fue hallado sin vida dentro de su domicilio, ubicado en la calle 21 entre 40 y 42 de la colonia Salvador Alvarado Oriente, en Mérida.

El hallazgo ocurrió luego de que una vecina percibió un olor intenso procedente del inmueble y alertó tanto a las autoridades como a un hermano del ahora fallecido. No se difundieron detalles adicionales sobre las causas exactas del deceso.

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La alerta de la mujer permitió que se activaran los protocolos de atención. Tras recibirse el reporte, elementos de seguridad y autoridades competentes acudieron al predio para tomar datos del caso e iniciar las diligencias de ley correspondientes. Esos procedimientos incluyeron la verificación del lugar, el resguardo del perímetro conforme a los protocolos establecidos y la coordinación para el levantamiento del cuerpo.

Los oficiales ingresaron a la vivienda con el apoyo del familiar y se percataron de que el cuerpo del octogenario se encontraba en estado de descomposición. Representantes de la Fiscalía iniciaron la recopilación de testimonios y evidencias. Luego, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) se encargó del levantamiento del cuerpo para trasladarlo a la morgue, donde se le practicará la autopsia.

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Serán las instancias periciales y médicas correspondientes las que determinen, a través de los exámenes y diligencias establecidos por la ley, las circunstancias precisas del fallecimiento del adulto mayor, mientras se mantiene el registro formal de los hechos en el marco de los procedimientos habituales para este tipo de casos.