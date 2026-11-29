El sector inmobiliario de la Riviera Maya reportó una desaceleración en sus ventas durante 2026. Se trató de un ajuste: a mediados del año, las decisiones de compra se frenaron debido a la incertidumbre geopolítica y nacional. En el segmento residencial turístico, la desaceleración se estimó hasta en un 15 por ciento, comentó Wilberth J. Gutiérrez Álvarez, presidente nacional de la Asociación Mexicana de la Industria Inmobiliaria, A.C. (AMII).

En comparación con 2025, arrancamos con mejores indicadores y para mayo proyectábamos un crecimiento sostenido de entre 9 y 10 por ciento, similar al de 2024; sin embargo, durante 2026 el mercado registró una caída.

Noticia Destacada Automóvil vuelca en el kilómetro 24 de la Zona Hotelera de Cancún tras derribar un poste

El representante también señaló que existe un componente estructural, pues la oferta de viviendas construidas en los últimos años rebasó la demanda actual, sobre todo en Tulum, donde las unidades vendidas pasaron de 3 mil 487 en 2023 a mil 711 en 2025. El turismo también reflejó esta tendencia, con una ocupación hotelera en Quintana Roo que cayó al 48.5 por ciento en septiembre, 10 puntos por debajo del mismo periodo del año anterior.

Ventas inmobiliarias se desaceleran en la Riviera Maya durante 2026

Pese a este comportamiento, Gutiérrez Álvarez consideró que no se trata de una crisis, sino de un reajuste natural de un mercado que creció aceleradamente y que ahora exige mayor rentabilidad, mejores ubicaciones y más profesionalización. Como referencia, indicó que 2025 cerró con un crecimiento estimado del 8 por ciento en proyectos y alrededor de 800 millones de dólares en inversiones. Sin embargo, para 2026 todavía no existe un porcentaje consolidado que permita sustentar una cifra de crecimiento.

Noticia Destacada Dengue alcanza 27 municipios de Yucatán; Ticul concentra más casos

Sobre el comportamiento de los compradores conocidos como baby boomers y su interés por adquirir propiedades para vacacionar durante largos periodos, el representante señaló que continúan siendo uno de los sectores de compradores más sólidos del Caribe mexicano, aunque sus preferencias han cambiado.

Ventas inmobiliarias se desaceleran en la Riviera Maya durante 2026

Explicó que, si antes predominaban los departamentos destinados a estancias prolongadas, actualmente existe mayor interés por casas y unidades amplias de entrega inmediata, ubicadas en zonas consolidadas con servicios médicos, facilidad para desplazarse a pie y conectividad aérea. Estas propiedades, agregó, son cada vez más consideradas como residencias principales o semestrales, y no únicamente como espacios vacacionales.