Entre gritos, manotazos, insultos y momentos en que la confrontación estuvo a punto de llegar a los golpes, alrededor de 700 apicultores socios de Miel y Cera de Campeche A.C. participaron en una accidentada asamblea general ordinaria, en la que eligieron a Fabián Papalotzi Cruz como nuevo presidente del Consejo de Administración, en medio de acusaciones de fraude, reclamos por presuntos malos manejos y el reconocimiento de una severa crisis financiera que mantiene comprometido el patrimonio de la empresa.

La reunión estuvo marcada por la tensión desde la elección de María Candelaria Olivares Caamal como presidenta de la Mesa de Debates, decisión que provocó rechiflas de un grupo minoritario identificado con Russey Armín Balám Ucán. En diversas ocasiones, intentaron arrebatarle el micrófono a la oradora e incluso hubo intentos de llevarse el equipo de sonido, mientras los productores intercambiaban insultos y amenazas de enfrentamiento.

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El conflicto también se trasladó a la elección de la nueva dirigencia. Aunque el grupo de Balám Ucán exigió que la votación se realizara voto por voto y denunció irregularidades, la mayoría de los asistentes coreó el nombre de Papalotzi Cruz, quien finalmente fue anunciado como ganador de la contienda. La planilla roja quedó integrada también por Feliciano Caamal Chi, como secretario, y Martín Antonio Alavez Richaud, como tesorero. La planilla amarilla fue encabezada por Russey Armín Balám Ucán.

Gritos y reclamos marcan elección de Fabián Papalotzi en Miel y Cera de Campeche

Uno de los momentos más cuestionados fue el informe de labores de 2024, 2025 y 2026 presentado por el todavía presidente, Jorge Antonio Poot Can, que fue rechazado por los socios, quienes lo acusaron de ocultar movimientos financieros y operaciones relacionadas con la venta de vehículos y otros bienes de la compañía.

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En su rendición de cuentas, Poot Can reveló un adeudo de dos millones 307 mil 500 dólares con instituciones bancarias como BBVA Bancomer, Banorte y Santander, situación que derivó en el embargo de diversos inmuebles de la empresa. Responsabilizó de este quebranto a la administración anterior y también informó que los Centros de Acopio y apicultores individuales mantienen deudas por 13 millones 500 mil pesos.

Gritos y reclamos marcan elección de Fabián Papalotzi en Miel y Cera de Campeche

Por su parte, Balám Ucán denunció fraude durante la elección y responsabilizó a Papalotzi Cruz y al Consejo de Administración saliente de que Miel y Cera se encuentre prácticamente quebrada. Incluso amenazó con emprender procedimientos legales para que la anterior dirigencia responda por el deterioro financiero.

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El presidente electo reconoció la gravedad de la situación económica, aunque rechazó que la factoría esté en quiebra. Adelantó que buscará acercamientos con el Gobierno del Estado y organismos financieros para gestionar subsidios y recursos que permitan rescatar a la empresa. También anunció auditorías para esclarecer el destino del dinero y advirtió que no habrá encubrimiento ni protección para los anteriores responsables.

Gritos y reclamos marcan elección de Fabián Papalotzi en Miel y Cera de Campeche

A la asamblea acudieron productores de 42 comunidades, entre ellas Hopelchén, Cumpich, Bécal, Bolonchén de Rejón, Dzibalchén, Ukum, Tenabo, Pomuch, Tikinmul, Pich, Tixmucuy y Alfredo V. Bonfil. Se reportó la presencia de 24 de los 35 consejeros que integran el órgano de administración.