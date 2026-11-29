HOPELCHÉN.– A escasos 33 días de que concluya el año, en la comunidad indígena de San Antonio Yaxché, perteneciente a la Junta Municipal de Bolonchén de Rejón, se registró el primer caso de suicidio de 2026 en el municipio de Hopelchén, luego de que L. R. H. acabara con su vida al ahorcarse con una cuerda que sujetó a un árbol de jabín en el patio de su casa.

De acuerdo con información extraoficial obtenida, el adulto mayor utilizó una escalera de aluminio de aproximadamente seis metros de altura para colocar la cuerda y sujetarla al cuello.

Noticia Destacada Gritos y reclamos marcan elección de Fabián Papalotzi en Miel y Cera de Campeche

Durante las primeras horas de la mañana, su esposa, M. V. H., llegó a la vivienda para atender a sus animales de traspatio, cuando se percató de que su pareja estaba colgada de un árbol de jabín ubicado en el patio trasero de la propiedad.

Al encontrar la escena, trascendió que la mujer dio aviso a las autoridades del poblado, que a su vez reportaron el hecho a las instancias correspondientes. Alrededor de las 8:00 horas llegó primero la Policía Municipal, con destacamento en la comunidad de Bolonchén de Rejón, cabecera de la Junta Municipal.

Noticia Destacada Poste de la CFE presenta avanzado deterioro en Champotón, Campeche

Los agentes se entrevistaron con la esposa, quien proporcionó el nombre y la edad de su pareja, además de relatar cómo lo encontró sin vida.

Posteriormente, las autoridades correspondientes realizaron los procedimientos establecidos para este tipo de casos, bajaron el cuerpo y lo trasladaron al anfiteatro de la capital del estado para practicarle la necropsia de ley.

Se desconocen las causas por las cuales el adulto mayor habría tomado la decisión de acabar con su vida. En la comunidad, el hecho causó consternación.

Este sería el primer caso de suicidio registrado en Los Chenes en lo que va del año, ocurrido precisamente en los últimos días de noviembre, en la recta final de 2026.

En la comunidad de San Antonio Yaxché se registró el primer caso de suicidio de 2026 en la región de Los Chenes.

Por otro lado, la comunidad de San Antonio Yaxché, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, tiene 583 habitantes. En esa localidad, ubicada junto a la franja limítrofe con el vecino estado de Yucatán, se han registrado varios casos de suicidio en los últimos años. También se menciona un elevado índice de consumo de alcohol y, presuntamente, de sustancias prohibidas.

De acuerdo con los registros recientes, el 5 de junio de 2016 un joven de 22 años se ahorcó en el interior de su vivienda, mientras que el 6 de junio de 2017 se registró otro caso de suicidio en esa comunidad.