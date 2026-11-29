Un aparatoso accidente se registró en el kilómetro 24 de la zona hotelera, en donde un automóvil terminó volcado, luego de impactar y derribar un poste del alumbrado público, así como colisionó a una unidad de transporte turístico, sin que se registraran personas lesionadas.

Los primeros reportes señalaron que el conductor del vehículo, marca Hyundai, tipo Tucson, circulaba con exceso de velocidad en los carriles de subida del bulevar Kukulcán, por lo cual perdió el control, subió al área del camellón central y colisionó un poste del alumbrado público, el cual fue derribado desde su base.

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Con este impacto, el automóvil se volcó y en esta posición, colisionó a una unidad tipo van, utilizado para el transporte turístico.

Paramédicos de una ambulancia particular acudieron al lugar y revisaron a los dos conductores, quienes no sufrieron lesiones.

Los dos vehículos accidentados obstruyeron parcialmente los dos carriles, lo que generó complicaciones en la circulación durante más de una hora.

Elementos de la Dirección de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente, en espera de la intervención de la Guardia Nacional, por tratarse de un tramo de jurisdicción federal.