Yucatán pierde velocidad en la venta de autos nuevos tras liderar el mercado nacional

El mercado automotor de Yucatán, que a inicios del 2026 encabezó el crecimiento nacional en la compra de vehículos nuevos, perdió fuerza conforme avanzó el año. De un incremento acumulado de 9.2% entre enero y abril, la expansión del estado se redujo a 5.5% al cierre de junio y a 4.8% al cierre de julio, según los reportes de Compradores por Plaza que la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) elabora con datos de Urban Science. Julio, además, cerró con la primera caída mensual interanual del año en la entidad: 2,658 vehículos vendidos frente a 2,718 en julio del 2025, un retroceso de 2.2 por ciento.

El repliegue tiene un correlato en el ranking estatal. En el acumulado enero-abril, Yucatán se ubicaba en el décimo lugar nacional por volumen de compradores, de acuerdo con el reporte difundido en mayo. Para el acumulado enero-junio, la entidad había caído al lugar 13, con 16,747 unidades vendidas (+5.5% anual); en julio se mantuvo en esa misma posición, con 19,408 unidades acumuladas (+4.8%). El máximo del año –un alza de 35.5% en marzo, la mayor variación absoluta y porcentual del país ese mes‒ resultó un pico puntual y no el inicio de una tendencia sostenida: los meses siguientes mostraron un enfriamiento progresivo.

Quintana Roo toma la delantera

El comportamiento regional también cambió de signo. En el acumulado enero-abril, Quintana Roo crecía 4.7% y Yucatán se acercaba a su volumen de ventas. Para junio, el ritmo de Quintana Roo se había duplicado a 10.5% anual (18,650 unidades, noveno lugar nacional), y en julio, aunque se desaceleró a 6.4% (21,044 unidades), continuó por encima del avance yucateco.

La brecha entre ambos estados, de alrededor de 650 unidades en abril, se amplió a más de 1,600 unidades en julio. Quintana Roo no está exento de volatilidad: su venta mensual de julio cayó 18.5% anual, la contracción más pronunciada de la región ese mes, lo que sugiere que el propio mercado peninsular atraviesa un tramo irregular más que una desaceleración lineal.

El país rompe récord

El contraste con el mercado nacional se ha invertido parcialmente respecto al arranque del año, aunque conviene distinguir entre dos mediciones que AMDA utiliza para fines distintos. Por el lado de los registros de Compradores por Plaza –la misma fuente usada para comparar entidades‒ el avance nacional se mantuvo modesto: 1.6% acumulado a junio y 1.7% a julio, en línea con el 1.1% reportado para el primer cuatrimestre.

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Por el lado del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (Raiavl) del Inegi –la cifra que habitualmente se difunde como el resultado nacional del mes‒ el mercado sí registró una aceleración notable: 5.0% acumulado a julio (885,349 unidades) y 4.7% a agosto (1,014,832 unidades), superando por primera vez el millón de vehículos en un periodo de ocho meses y rebasando el máximo histórico del 2017 (993,667 unidades) en 2.1 por ciento. Agosto por sí solo sumó 129,479 unidades (+2.3%), la segunda cifra más alta para ese mes en la historia de la industria, solo detrás del 2016.

Predominan las SUV

Pese a la desaceleración, el perfil de compra en Yucatán se mantiene sin variaciones relevantes respecto al reportado a inicios de año. Las camionetas tipo SUV siguen concentrando 41.7% de las ventas de vehículos nuevos en la entidad –la mayor participación registrada para ese segmento‒ mientras los autos compactos y subcompactos conservan una presencia relevante y los modelos de lujo continúan perdiendo peso relativo en el mercado local. No se localizó una actualización estatal más reciente de esta distribución por segmento.

Híbridos y eléctricos no de enfrían

La transformación tecnológica del parque vehicular yucateco sí mantuvo su ritmo. En el primer trimestre del 2026, la venta de híbridos y eléctricos en el estado creció 22.8% anual, al pasar de 905 a 1,111 unidades; los híbridos conectables (plug-in) fueron el segmento de mayor dinamismo, con un salto de 138.3% (de 60 a 143 unidades), seguidos de los eléctricos puros, que avanzaron 79.4% (de 73 a 131). Los híbridos convencionales, con 837 unidades en el trimestre, siguen siendo la opción predominante.

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Yucatán se ubicó entre los diez estados con mayor comercialización de este tipo de vehículos en el primer semestre, con 2,281 unidades. De cara al Salón del Automóvil Yucatán 2026, celebrado del 4 al 6 de septiembre, AMDA Peninsular reportó que el segmento mantiene en la entidad un crecimiento interanual superior al 30 por ciento.

A nivel nacional, la venta de híbridos y eléctricos sumó 95,037 unidades en el primer semestre (+44%), mientras que la Electro Movilidad Asociación registró un récord de 53,430 unidades entre eléctricos, híbridos conectables y de rango extendido en el mismo periodo (+22%).

El costo de un híbrido convencional en Yucatán oscila entre 750 mil y 950 mil pesos, y el de un eléctrico nuevo, entre 400 mil y 900 mil pesos.

Salón del Automóvil marca el pulso

La vigésima edición del Salón del Automóvil Yucatán, que este domingo concluye en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI reúne a más de 60 marcas bajo el lema “Ya toca estrenar”, sirve como termómetro del sector en este tramo de desaceleración. AMDA Peninsular agrupa actualmente 60 marcas, 15 grupos distribuidores y 67 agencias en la entidad, con un valor de mercado superior a 13,800 millones de pesos y una derrama laboral estimada en más de 3,800 empleos directos y 22,800 indirectos.

La edición 2025 del Salón recibió más de 33 mil visitantes. La apertura de nuevas distribuidoras y la incorporación de marcas internacionales –particularmente de origen chino‒ siguen sosteniendo las expectativas del sector, incluso cuando el ritmo de crecimiento del estado, tras el arranque más dinámico del país, se ha moderado de forma consistente mes con mes.