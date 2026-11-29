Entre divisionismo, conflictos legales y deudas millonarias con dos instituciones bancarias, la sociedad Miel y Cera de Campeche se prepara para cambiar de dirigencia, lo que implicará asumir las riendas del futuro de cientos de apicultores que dependen de esta actividad, la cual ha disminuido durante los últimos cuatro años.

Mientras que anteriormente se hablaba de más de cinco mil socios que conformaban dicha empresa, legalmente sólo aparecen registrados mil 807, de los cuales muchos ya no figuran como activos

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Pese a que Campeche produce un tipo de miel considerado entre los mejores del mundo, los empresarios locales no han logrado darle valor agregado ni obtener mayores ganancias de este preciado producto alimenticio, debido a los problemas de unión entre los apicultores.

David Arturo Pech Tapia, actual representante de dicha sociedad de apicultores, explicó que la dirigencia que preside Jorge Antonio Ucán Poot, quien precisó que no buscará la reelección, logró pagar la deuda de dos millones de dólares que se tenía con el banco Banorte. Aún existen otros dos compromisos financieros: uno con Santander, cuya cifra no puede revelarse debido a la firma de un convenio de confidencialidad, y otro con una institución bancaria, respecto al cual actualmente se encuentra bajo amparo.

“Hay compromisos que tenemos que cumplir con los bancos. Se han hecho convenios judiciales para que el próximo año se hagan abonos y mediar en esa parte, y la empresa no sufra un detrimento patrimonial. En el caso de los juicios, está jurídicamente estable la empresa; hemos logrado mantenerla estable”, manifestó Pech Tapia.

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Previo al cambio de dirigencia, la sociedad Miel y Cera de Campeche heredará diversos procesos legales derivados de problemas de divisionismo y del endeudamiento de socios que no cumplen con sus pagos, señaló el abogado.

“A todos se les ha dado la atención oportuna, cumpliendo con todos los requisitos que la ley nos marca en los diferentes tipos de juicios, tanto civiles como laborales y de índole administrativa. No hay números negros como quisiéramos; desafortunadamente, esta es una herencia que la actual dirigencia recibió de anteriores administraciones y quien le toque dirigir seguirá con esta situación, pues aquí lo que se necesita es trabajo para levantar esta empresa”, explicó el representante legal.

Ucán Poot indicó que los problemas económicos y legales de Miel y Cera de Campeche comenzaron después de 2022, cuando se obtuvieron ganancias millonarias. Sin embargo, aseguró que la siguiente dirigencia no encontró ni un centavo de esas ventas, pero sí grandes problemas.

“Desafortunadamente, se perdió la liquidez porque las anteriores administraciones acostumbraron pagar inmediatamente, pues tenían solvencia por las ventas millonarias de 2022. Cuando entró la actual administración no se encontró ni un centavo y ahora estamos en un proceso de cambio de dirigencia, con convocatoria abierta para los socios interesados en participar y que cumplan con los requisitos, como tener la calidad de socio, acreditar el certificado de aportación, contar con romaneo o documento que constate que trajeron miel durante este ciclo y no ser socio deudor”, indicó.