El dengue llegó a 27 de los 106 municipios de Yucatán con la incorporación de Seyé al registro de 2026. En el último corte, el estado pasó de 138 a 159 diagnósticos confirmados, y Ticul aportó cinco de los 21 nuevos casos. Con 41 pacientes en lo que va del año, ese municipio concentra uno de cada cuatro diagnósticos de la entidad.

El informe de la semana epidemiológica 46, con corte al 23 de noviembre, clasificó 14 de los nuevos casos como dengue no grave y siete como dengue con signos de alarma. En el mismo reporte, la Secretaría de Salud federal incorporó 92 casos probables, con los que el estado llegó a 2 mil 816 notificaciones de pacientes con síntomas compatibles con la enfermedad.

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Municipio con mayor concentración

Dos de los cinco diagnósticos añadidos en Ticul correspondieron a pacientes con signos de alarma. Desde el inicio del año, el municipio acumula 34 casos no graves y siete con signos de alarma. El reporte mantiene a Ticul y al municipio yucateco de Quintana Roo en la clasificación de zona epidémica. Este último registra un caso no grave.

Calotmul y Buctzotz permanecen clasificados como zonas de alarma. El primero suma tres diagnósticos, uno de ellos con signos de alarma. El segundo registra cuatro, todos no graves. Los otros 23 municipios con casos confirmados, entre ellos Mérida y Seyé, reúnen 110 diagnósticos, incluidos 59 clasificados como dengue con signos de alarma o grave.

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En el balance estatal, 92 pacientes tuvieron dengue no grave, 66 presentaron signos de alarma y uno cursó con dengue grave. Es decir, más de cuatro de cada diez diagnósticos quedaron en alguna de las dos categorías de mayor severidad.

Tres defunciones siguen en estudio

En Yucatán se notificaron 18 defunciones de personas con síntomas compatibles con dengue. Hasta el 23 de noviembre, se había descartado el virus como causa en 15 de ellas y tres seguían bajo estudio. La entidad permanecía sin muertes confirmadas por la enfermedad.

Quintana Roo, en cambio, confirmó una nueva defunción y llegó a cinco en el año. El estado acumula 799 diagnósticos, la cifra más alta de la Península. Benito Juárez, donde está Cancún, concentra 350. Le siguen Playa del Carmen, con 221, y Othón P. Blanco, con 135. Los tres municipios reúnen 706 de los 799 casos confirmados de la entidad.

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Campeche sumó dos diagnósticos y llegó a 87. De ese total, 38 correspondieron a dengue no grave, 47 a cuadros con signos de alarma y dos a dengue grave. El estado notificó 36 nuevos casos probables y acumuló mil 334. En el mismo corte se descartó el dengue como causa de una defunción bajo sospecha. Calakmul y Hecelchakán permanecen en la clasificación de zona epidémica, mientras Ciudad del Carmen y Champotón siguen en la de alarma.

En México, el último informe añadió 758 casos confirmados y dos defunciones. El acumulado nacional llegó a 11 mil 449 diagnósticos, 83 mil 720 casos probables y 35 muertes confirmadas. De los 2 mil 916 casos probables incorporados en ese corte, 438 se notificaron en los tres estados peninsulares, equivalentes al 15% del total nacional.