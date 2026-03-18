Síguenos

Última hora

Yucatán

Vivienda para el Bienestar llega a Kanasín: entregan casas del Infonavit en el fraccionamiento Girasoles

Quintana Roo / Cancún

¡No todo son playas! ¿Qué hacer en Cancún en un día lluvioso?

El destino no solo destaca por sus playas, también de otros sitios dentro y fuera de la Zona Hotelera.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

12 de ago de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Los centros comerciales son las mejores opciones para disfrutar de Cancún
Los centros comerciales son las mejores opciones para disfrutar de Cancún / Especial

El paso del Frente Frío Número 41 por el Caribe mexicano ha dejado lluvias, viento y cielo nublado en Cancún, condiciones que han limitado las actividades en sus famosas playas y otros lugares turísticos. Sin embargo, el destino ofrece diversas alternativas para quienes buscan aprovechar el día pese al mal clima.

Durante periodos de lluvia, tanto turistas como residentes pueden optar por actividades bajo techo, sin dejar de disfrutar la experiencia de la ciudad.

Debido al fuerte oleaje, los bañistas deberán evitar ingresar al mar

Noticia Destacada

¡Bandera roja! Restringen el acceso al mar en playas de Cancún; esto sabemos

Visitar plazas comerciales y centros de entretenimiento

Una de las opciones más accesibles es acudir a plazas comerciales como Plaza La Isla o Plaza Las Américas, donde además de tiendas, se encuentran restaurantes, cafeterías y áreas de entretenimiento.

Estos espacios permiten resguardarse de la lluvia mientras se disfruta de actividades recreativas.

Museos y espacios culturales

Para quienes buscan una experiencia cultural, Cancún cuenta con recintos como el Museo Maya de Cancún, donde se pueden conocer piezas arqueológicas de la región.

Prestadores de servicios turísticos se muestran optimistas ante la recuperación de la actividad

Noticia Destacada

Domingo de sol y mar: Turistas disfrutan paseos en lancha entre El Meco e Isla Mujeres

Gastronomía local

En la ciudad se pueden encontrar restaurantes y cafeterías en la ciudad ofrecen desde comida regional hasta cocina internacional.

Incluso en mercados hay una infinidad de puestos de comida de la región o de otros estados que valen la pena degustar.

Te puede interesar