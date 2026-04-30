Construirán en Mérida y Kanasín Centros Comunitarios “México Imparable”: qué son, beneficios y ubicaciones

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través del Centro SICT Yucatán, anunció la construcción de dos Centros Comunitarios “México Imparable” en Mérida y Kanasín, como parte de una estrategia nacional enfocada en la atención integral de jóvenes y la prevención de la violencia.

¿Qué son los Centros Comunitarios “México Imparable”?

Se trata de espacios públicos diseñados para el desarrollo social, cultural y deportivo de niñas, niños y jóvenes.

Estos centros forman parte de un programa federal que busca fortalecer el tejido social mediante actividades formativas, recreativas y de convivencia.

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El proyecto también cuenta con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y los gobiernos municipales, como parte de una estrategia integral de prevención.

¿Qué servicios tendrán?

Los Centros Comunitarios “México Imparable” estarán equipados con infraestructura para distintas disciplinas y actividades, entre ellas:

Cancha de fútbol 7

Cancha de usos múltiples techada

Gimnasio de box

Salón para teatro, danza y coro

Área de ajedrez

Trotapista

Espacios de atención a la salud

Sanitarios y vestidores

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Estas instalaciones buscan ofrecer alternativas positivas para el uso del tiempo libre y fomentar habilidades deportivas, artísticas y sociales.

¿Dónde estarán ubicados?

En el caso de Yucatán, los centros se construirán en los siguientes puntos:

En Mérida: calle 34 con cruces de las calles 75 y 77, en el fraccionamiento Tixcacal Opichén.

En Kanasín: calle 2-C con cruce de la calle 23-S, en el fraccionamiento Los Robles, en San Pedro Nohpat.

Parte de una estrategia nacional

Durante 2026, la SICT prevé construir 50 centros comunitarios en todo el país, con recursos del Gobierno de México. Estos espacios buscan impulsar la convivencia social, prevenir conductas de riesgo y generar entornos seguros para miles de jóvenes.

Con esta iniciativa, Yucatán se suma a la red nacional de infraestructura social enfocada en la prevención y el fortalecimiento comunitario, especialmente en zonas con alta necesidad de espacios públicos para el desarrollo juvenil.