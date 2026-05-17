Logran adopción de hasta 40 perros y gatos en campaña en Cancún

Un estimado de entre 30 a 40 animales, entre felinos y caninos fueron adoptados o en proceso de encontrar dueño en el centro de bienestar animal en la Sm 99 de Cancún. Familias y parejas acudieron este domingo a este lugar para poder darle una segunda oportunidad a estos peludos.

Un estimado de ente 13 a 15 felinos, entre crías a adultos fueron puestos a disposición de adopción. Y un estimado entre 20 a 25 perritos entre cachorros y adultos fueron los que tuvieron mayor éxito durante la visita de las familias a esta campaña de adopción. Estos animalitos, si son mayores de los 6 meses ya cuentan con un cuadro completo de esterilización, vacunas y un estado de salud óptimo, y quienes tengan menos de menos de 6 meses, estarán sujetos bajo una serie de condiciones y lineamientos suscritos por los dueños para darle seguimiento al estatus del animal.

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Chicharrón es un perrito algo tímido, sin embargo es muy noble y dosil, que fue adoptado por la señora Magda Medina para que pueda ser compañía de otro perrito en casa. Menciona que su casa tiene todo lo necesario para recibir a la un nuevo miembro de la familia, como un amplio porche y patio, sombra y espacios ventilados, un área de juegos y lo más importante, todo el amor y el cariño que la señora Magda y su esposo pueden darle a Chicharrón.

"Desde el momento en que lo vimos fue amor a primera vista. Chicharrón mostró mucho interés en mi, por lo que se hizo un vínculo rápido entre nosotros. El tendrá todo lo necesario y más en nuestro hogar, y será un compañero para nuestro otro perrito" compartió la señora.

Los adoptantes deben firmar documentos y permitir un seguimiento mensual / Erick Romero

Los futuros dueños y responsables de estas mascotas deben firmar una serie de documentos, que incluyen datos personales de la persona, una descripción y cuestionario sobre las condiciones donde habitará la mascota, si en un patio, porche, dentro de la casa, etc.

También se menciona si se tiene experiencia con animales, y también el uso de imagen y datos por parte de la dirección de protección y bienestar animal, donde a los nuevos dueños, mensualmente se les solicitará imágenes de la mascota, las condiciones que presenta, su salud e higiene.

Esta medida responde en aras de garantizar un bienestar para el animal y así el instituto puede tener estadística y conocimiento de los animales y su progreso. Por su parte, voluntarios mencionan que participar en esta campaña es una experiencia muy hermosa, ya que se busca darle una segunda oportunidad a los peludos y garantizar que estén bajo el manto de una familia amable y amorosa.