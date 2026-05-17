Choque de una pipa de gas contra un tráiler provoca movilización en la vía Mérida–Tetiz

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró este domingo sobre la carretera Mérida–Tetiz, a la altura de la salida hacia Hunucmá, luego de que una pipa de transporte de gas L.P. colisionara por alcance contra un tráiler que se encontraba estacionado en la vía.

Tras el impacto, elementos de seguridad y rescate acudieron de inmediato al lugar para controlar la situación y evitar mayores riesgos, debido a que la unidad involucrada transportaba material inflamable.

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En la zona permanecen trabajando Bomberos de la SSP, personal de la Guardia Nacional, policías municipales de Hunucmá y trabajadores de la empresa gasera.

Las autoridades realizan maniobras para retirar la pesada unidad y liberar el tránsito, mientras mantienen acordonada parte del área como medida preventiva. La presencia de los cuerpos de emergencia ha generado circulación lenta en el tramo carretero.

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De acuerdo con los primeros reportes, una persona resultó lesionada; sin embargo, no fue necesario su traslado a un hospital.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al transitar por la zona mientras continúan las labores de retiro y seguridad.