Apagón masivo deja sin luz a comunidades rurales de Bacalar

Un apagón masivo afecta a decenas de localidades de la zona rural del sur del estado, luego de que un cable de alta tensión que suministra energía eléctrica se reventara por completo durante las últimas horas. El incidente no solo interrumpió el servicio básico, sino que el contacto del cable energizado con la maleza provocó un incendio a orillas del tramo carretero que conecta a las poblaciones de Reforma y Blanca Flor, en el municipio de Bacalar.

De acuerdo con los primeros reportes de los habitantes de la región, el desperfecto en la línea de conducción eléctrica ocurrió de manera imprevista, generando un fuerte estruendo y un posterior chispazo que encendió la vegetación seca colindante con la cinta asfáltica.

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La ruptura de este conductor principal provocó un efecto dominó que mantiene sin luz a una veintena de asentamientos ejidales. Entre las comunidades que reportan la falta absoluta de suministro eléctrico se encuentran Huatusco, Payo Obispo, Río Escondido e Isidro Fabela, afectando tanto a viviendas particulares como a pequeños comercios locales que dependen de la refrigeración para preservar sus productos.

Ante el escenario y las altas temperaturas que azotan a la entidad, autoridades ejidales y comités comunitarios han emitido un enérgico llamado de auxilio dirigido a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Los afectados exigen la pronta movilización de las cuadrillas de la paraestatal hacia el tramo Reforma-Blanca Flor para llevar a cabo las maniobras de sustitución del cableado dañado y restablecer el flujo de energía a la brevedad posible.

Hasta el momento, los pobladores permanecen a la expectativa y advierten que la falta del servicio también amenaza el bombeo de agua potable en los pozos comunitarios, por lo que urgen a la CFE a priorizar la atención de este reporte antes de que la problemática escale a una crisis de desabasto mayor en la zona rural.