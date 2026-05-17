Más de 80 colonias de Mérida presentan baja presión de agua hoy domingo 17 de mayo

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) informó que este domingo se realizan trabajos eléctricos de mantenimiento preventivo en la Planta Potabilizadora Mérida I, lo que podría generar bajas de presión en más de 80 colonias de la ciudad.

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De acuerdo con el aviso emitido por el área técnica del organismo, las labores forman parte de las acciones preventivas para garantizar el correcto funcionamiento de la planta y evitar afectaciones mayores en el suministro de agua potable.

Japay señaló que mientras se desarrollan los trabajos podrían registrarse variaciones en la presión del servicio en la zona de influencia de la Planta Potabilizadora Mérida I, por lo que exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones y hacer un uso racional del agua durante las próximas horas.

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La dependencia estimó que las labores concluyan alrededor de las 14:00 horas, momento en el que se espera el restablecimiento normal del servicio.

Asimismo, agradeció la comprensión y paciencia de las y los usuarios ante las afectaciones temporales derivadas de estas maniobras de mantenimiento.