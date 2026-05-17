Claudia Sheinbaum cierra exitosa gira en Yucatán tras inaugurar obras de salud y educación

En un ambiente de celebración y expectativa sobre el futuro, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró este domingo el nuevo Hospital General “Dr. Agustín O’Horán” en Mérida. Este nuevo centro médico de más de 118 mil metros cuadrados fue catalogado como el hospital público más grande del Sureste y Centroamérica, con atención universal y gratuita para la población.

Acompañada del gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, la mandataria encabezó también la firma del convenio de federalización IMSS-Bienestar Yucatán, con el que el estado se incorpora plenamente al nuevo modelo de salud impulsado por el Gobierno federal.

Sheinbaum Pardo aseguró que el nuevo nosocomio representa “esperanza, dignidad y justicia social”, además de marcar una nueva etapa para el sistema de salud pública en la entidad. “Aquí cualquier familia, sin importar su origen o condición económica, tendrá acceso a especialistas, tecnología de punta y tratamientos de calidad mundial, todo gratuito”, afirmó.

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La Presidenta destacó que el hospital fue construido por ingenieros militares y contará con servicios de alta especialidad, además de personal médico y de enfermería con mejores condiciones laborales. También defendió el modelo IMSS-Bienestar y aseguró que el sistema público de salud atraviesa una etapa de expansión. Señaló que desde octubre de 2024 se han inaugurado 29 hospitales en el país y que durante el sexenio se construirán más de nueve mil camas nuevas para los distintos sistemas de salud.

Por su parte, Díaz Mena afirmó que el nuevo O’Horán “no es únicamente un edificio”, sino el inicio de una nueva etapa para la atención médica en Yucatán. “Es el primer hospital que abre sus puertas sin cajas registradoras porque todos los servicios serán gratuitos y universales para toda la población”, declaró.

El Gobernador indicó que el complejo contará con tecnología de última generación y formará parte de la denominada “Ciudad Salud”, junto con otros hospitales y proyectos médicos de la zona. Además, anunció el fortalecimiento de hospitales y centros de salud en municipios como Tizimín, Tekax, Peto, Valladolid y Ticul, así como la incorporación del antiguo hospital naval de Progreso al sistema de atención pública.

Díaz Mena aseguró que 2026 será “el año de la salud” en Yucatán y adelantó acciones para regularizar a más de dos mil trabajadores del sector salud, además de reubicar a personal enviado a otros estados tras la pandemia.

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Por su parte, el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, señaló que el nuevo hospital cuenta con más de 650 camas, 43 especialidades, 16 quirófanos y capacidad para realizar más de mil 400 cirugías mensuales y más de mil consultas diarias.

Detalló que el inmueble tuvo una inversión superior a los cinco mil millones de pesos y contará con servicios como cirugía robótica, resonancia magnética, hemodinamia, expediente clínico electrónico e inteligencia artificial aplicada a la salud.

Asimismo, informó que con la entrada de Yucatán al IMSS-Bienestar, los 153 hospitales y centros de salud del estado funcionarán como una sola red pública para atender a más de 1.2 millones de personas en los 106 municipios de la entidad.

Svarch Pérez destacó también que se regularizarán más de dos mil 500 trabajadores de salud y se crearán más de tres mil nuevas plazas en Yucatán.

Como parte del acto inaugural, autoridades federales y estatales realizaron el corte de listón del nuevo hospital y encabezaron la firma del convenio de federalización del sistema de salud en la entidad. Con esto, la presidenta Sheinbaum Pardo, concluyó con su gira de dos días sobre suelo yucateco, en la cual inauguró obras como el Cbtis No. 305 en Caucel, la Universidad Rosario Castellanos en Kanasín y el Hospital Naval en Progreso.