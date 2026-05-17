Médico salva a feligrés tras sufrir preinfarto durante misa en Chetumal

Momentos de tensión se transformaron en un auténtico milagro de fe y ciencia la mañana de este domingo, luego de que un feligrés sufriera un preinfarto fulminante mientras se encontraba al interior de una conocida iglesia local. La tragedia pudo evitarse gracias a la presencia de un médico que se encontraba entre los asistentes a la misa, quien intervino de inmediato para salvarle la vida.

De acuerdo con los testimonios de los presentes, el servicio religioso transcurría con normalidad cuando la víctima comenzó a manifestar un severo malestar físico, desvaneciéndose repentinamente ante la mirada atónita de la comunidad eclesiástica. La alarma se encendió de inmediato entre los bancos del templo; sin embargo, el destino jugó a favor del afectado.

Uno de los ciudadanos que había acudido a cumplir con su celebración dominical resultó ser un profesional de la medicina, quien sin dudarlo un segundo dio un paso al frente para atender la emergencia.

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Con total templanza y aplicando sus conocimientos en reanimación y primeros auxilios, el médico de cabecera inició las maniobras críticas de estabilización. Mientras gran parte de los testigos se unían en cadenas de oración, el doctor logró contener el cuadro cardíaco agudo y mantener estables los signos vitales del paciente durante los minutos más vulnerables, ganando tiempo de vida crucial en lo que se solicitaba el apoyo institucional.

Tras un reporte urgente realizado a las líneas de emergencia, paramédicos de los cuerpos de rescate arribaron al recinto religioso con la rapidez que el caso ameritaba.

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Los técnicos en urgencias médicas brindaron la atención secundaria necesaria y, tras confirmar que el paciente se encontraba fuera de peligro inmediato gracias a la oportuna intervención del médico civil, procedieron a abordarlo a la ambulancia para trasladarlo de urgencia a un nosocomio de la ciudad, donde quedó bajo observación y valoración médica especializada.

Al lugar de los hechos también se desplazó personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), cuyos elementos se encargaron de acordonar la zona perimetral del incidente para facilitar el libre acceso y salida de las unidades de rescate, evitando aglomeraciones curiosas que entorpecieran las labores.