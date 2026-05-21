Cancún tendrá primer comedor juvenil gratuito con actividades culturales y deportivas

El nuevo Centro Comunitario de Desarrollo Integral del Instituto Quintanarroense de la Juventud, ubicado en la Región 77 de esta ciudad, será el primer espacio en la entidad que combinará un comedor estudiantil gratuito con actividades culturales, deportivas y recreativas dirigidas a muchachos en situación vulnerable. El recinto será inaugurado a finales del presente mes.

La coordinadora del centro, Arandany Martínez, explicó que la iniciativa busca mucho más que brindar alimentos, pues la intención es ofrecer opciones reales a adolescentes y jóvenes que viven en contextos marcados por carencias económicas, violencia o riesgo social. “Queremos ser una alternativa para las juventudes, alejarlas de entornos violentos, de las pandillas y sustancias, además de acercarlas a lugares donde puedan ejercer sus derechos”, señaló.

Actualmente el programa se encuentra en la primera etapa de selección de beneficiarios, en la que personal del Instituto realiza estudios socioeconómicos para identificar a quienes realmente requieren el apoyo alimentario.

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El comedor contará inicialmente con 200 lugares y ofrecerá desayuno y almuerzo a estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad, aunque también podrán incorporarse personas de hasta 29 años.

La coordinadora detalló que el proceso de evaluación no se basa únicamente en los ingresos económicos, sino también en diversos factores sociales y familiares. Entre ellos se analiza si el alumno proviene de hogares encabezados por madres solteras, familias dedicadas al comercio informal, viviendas rentadas o entornos con recursos limitados.

“Hay hogares que quizá logran cubrir la renta, pero eso reduce muchísimo el dinero disponible para transporte, útiles o comida. Todo eso lo valoramos para entender la realidad de cada joven”, explicó.

El programa se encuentra en la selección de las personas beneficiarias / Liza Vera

Además del comedor, el recinto ofrecerá talleres culturales, actividades deportivas, capacitación tecnológica y proyectos comunitarios, incluido un huerto impulsado por voluntarios y organizaciones civiles que ya comenzaron a sumarse a la iniciativa.

La funcionaria destacó que, aunque en Chetumal existe un albergue estudiantil administrado también por el Instituto Quintanarroense de la Juventud, el modelo de Cancún es distinto y único en la entidad.

En el caso de la capital del estado, el albergue está dirigido a estudiantes foráneos de entre 16 y 29 años que migran para continuar sus estudios y requieren hospedaje, alimentación y servicios básicos como lavandería. Sin embargo, el esquema implementado en Cancún integra por primera vez alimentos y actividades comunitarias en un mismo espacio abierto a jóvenes de colonias populares.

A finales del presente mes será inaugurado el recinto / Liza Vera

“La apuesta es que tengan oportunidades de recreación, cultura, deporte y alimentación sin que el dinero sea una limitante”, indicó.

La iniciativa también busca fortalecer el tejido social en una de las zonas con mayores necesidades de Cancún, como lo es la Región 77, acercando no solo a jóvenes, sino también a familias y vecinos a un entorno comunitario seguro. De acuerdo con la coordinadora, la intención del Instituto Quintanarroense de la Juventud es replicar este esquema en otros municipios de Quintana Roo.

El registro para aspirantes permanecerá abierto hasta el 23 de mayo y los resultados serán publicados el día 25. Hasta ahora ya se superaron las 100 solicitudes, principalmente de estudiantes de preparatoria y secundaria cercanas a la zona.