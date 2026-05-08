Entregan recursos directos a 63 escuelas rurales para infraestructura y equipamiento en Lázaro Cárdenas

Un total de 63 planteles de 34 comunidades del municipio Lázaro Cárdenas comenzaron a recibir ayer los recursos del programa federal “La Escuela es Nuestra”, informaron servidores de la nación y representantes del Comité Escolar de Administración Participativa durante la entrega de tarjetas bancarias realizada en el domo central de la cabecera municipal.

La estrategia contempla asignar apoyos directos a comités integrados por madres, padres y docentes para realizar mejoras, mantenimiento y compra de equipo, evitando trámites burocráticos que antes retrasaban la aplicación del dinero en comunidades rurales. Solo dos localidades quedaron fuera del beneficio.

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Esta fase representa la tercera etapa de financiamiento para distintos centros educativos de la región y fortalece un modelo en el que la comunidad escolar define el destino del presupuesto con base en un diagnóstico previo de necesidades.

Durante el evento se destacó que la participación de todos los integrantes de los comités responde a criterios de transparencia establecidos por la normativa federal, con el fin de que el manejo de las tarjetas y recursos sea supervisado colectivamente y no por una sola persona.

La operación del programa en Lázaro Cárdenas sigue un calendario definido desde febrero y marzo. Conforme a las disposiciones oficiales, las asambleas ya determinaron las prioridades de inversión, por lo que no podrán realizarse cambios posteriores en los proyectos autorizados.

La entrega de tarjetas se realizó en el domo central de Kantunilkín / Luis Enrique Cauich

En educación básica, los apoyos podrán destinarse a equipamiento, rehabilitación de espacios, ampliación de aulas, instalación de servicios de alimentación y horarios extendidos. En el nivel medio superior, los fondos solo podrán utilizarse para equipamiento, rehabilitación o ampliación de infraestructura.

Los montos se asignarán de acuerdo con la matrícula escolar. Las escuelas básicas con entre 2 y 50 estudiantes recibirán 200 mil pesos; aquellas con 51 a 150 alumnos obtendrán 250 mil pesos; mientras que los planteles con más de 151 estudiantes accederán a 600 mil pesos. En educación media superior, el apoyo será uniforme de 600 mil pesos por institución.

Aunque las tarjetas ya fueron entregadas, las autoridades aclararon que todavía no existe una fecha definida para el depósito de los recursos. La liberación del dinero será comunicada mediante los canales oficiales y facilitadores autorizados, responsables del seguimiento técnico y administrativo de cada expediente.

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También se pidió a los comités evitar contrataciones o inicio de obras antes de contar con los fondos disponibles y la validación oficial de los planes de trabajo.

El modelo de administración descentralizada otorga al Comité Escolar de Administración Participativa la responsabilidad directa sobre el uso del presupuesto. Este órgano, elegido en asambleas comunitarias, está conformado por tutores, estudiantes y personal educativo, quienes deberán supervisar que el subsidio se ejerza conforme a las necesidades detectadas.

Las autoridades exhortaron a mantener vigilancia permanente sobre las obras y adquisiciones, reiterando que el objetivo es agilizar la rehabilitación de los planteles educativos y atender de manera inmediata carencias prioritarias como servicios básicos, reparación de techos e instalaciones eléctricas. Con esta entrega se cubre gran parte de la demanda de infraestructura educativa en el municipio Lázaro Cárdenas, quedando pendiente la ejecución de los proyectos una vez liberados los recursos.