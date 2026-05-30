Vecinos de la SM 93 reportan fuga de agua potable desde más de 12 horas

Una fuga de agua causada por una toma rota sobre la avenida Francisco I. Madero en esquina con calle Hacienda provoca el derrame de agua potable desde la noche del viernes. Pese a múltiples llamadas y reportes hechos a la concesionaria Aguakan, a más de 12 horas de la situación no han acudido a reparar la fuga.

Vecinos mencionan que previo a esta situación, en el mismo punto había un bache de gran tamaño que si no era advertido por los automovilistas, caían en el bache dañaban sus autos. En ese lapso, descubrieron que dicho daño a su calle era a causa de una fuga debajo la avenida y por lo tanto su suministro de agua era limitado.

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Ahora la fuga que emana grandes cantidades de agua potable, hace un Riachuelo con bastante fuerza que recorre hasta 300 metros de la Av. Francisco i. Madero hasta una alcantarilla. Metros más adelante, por la depresión de esta vialidad, el agua se acumula, con riesgo de formar un gran charco.

"Ya hicimos varios reportes pero aguakan no ha venido a ver la fuga. Es enorme, hace un río que va por toda la loma. Ahora en las casas hay poca presión y tememos quedarnos aun agua" Expresaba la vecina Jeniffer.

El derrame de agua comenzó tras la ruptura de una toma / Erick Romero

Los vecinos comentan que pese a no ser una vialidad principal, además de ser estrecha, camiones y vehículos pesados circulan en ella, como pipas, volquetes y cajas refrigeradas. Los vecinos sospechan qué el paso de estos vehículos hizo que la tubería de agua potable se dañe provocando la fuga.

Angustiados por la situación, los vecinos de la SM 93 hacen un llamado amplio a Aguakan y a las autoridades municipales para que puedan reparar esta fuga a la brevedad antes de que empeore y más cientos de litros de agua agua se desperdicien.