¡La lluvia no se va! Prevén aguaceros durante los próximos días en Campeche

Como parte de los efectos de una onda tropical próxima a la Península de Yucatán, Campeche sumó su cuarto día de precipitaciones pluviales, generando afectaciones a las actividades cotidianas de los ciudadanos.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), los reportes de precipitaciones para este día indican presencia de lluvias del centro al sur del estado, con desplazamiento hacia la región oeste.

Además, la intensidad de las precipitaciones va de ligeras a fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento, por lo que las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Por otra parte, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), entre el 31 de mayo y el 2 de junio continuarán las lluvias en gran parte del estado, con pronósticos de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes.

Ante estas condiciones, se exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones, especialmente en zonas propensas a inundaciones, encharcamientos y caída de ramas o estructuras debido a los fuertes vientos asociados al fenómeno meteorológico.