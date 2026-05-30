Vecinos de La Chiquita en Campeche frenan presunto intento de apropiación

Habitantes de la colonia rural La Chiquita, impidieron que Roman Vela en compañía }de otras personas se apropiara de los terrenos donde se encuentran el parque infantil, la casa de salud y la cancha techada ,para eso intento colocar postes para delimitar una parte del predio, ante esta situación llegaron elementos de la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) que impidió que las cosas pasaran a mayores problemas.

Según los vecinos en la mañana se percataron que un hombre de nombre Roman Vela, a quien conocen por contar con parcelas en la colonia rural la Chiquita, en compañía de otras personas estaban abriendo unos huecos, donde colocarian postes de madera, para limitar una parte del predio donde se encuentra la casa de salud, el parque infantil y la cancha techada, o sea espacios públicos.

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Al ver esta situación los colonos impidieron que este hombre llevara a cabo la presunta invasión, quienes pidieron la intervención de los elementos de la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC)

Al argumentar que Roman Vela, ha tenido posesión de los espacios públicos de la colonia y reclaman como de la comunidad estos predios.

Segun los vecinos, no están de acuerdo que Roman Vela, que exija y se quiera apoderar del predio , al utilizar como argumento como pago de 40 mil pesos, debido que años anteriores para facilitar los tramites de escrituracion de estos terrenos se registro a nombre de una hija de Román Vela bajo el acuerdo de posteriormente seria cedido a favor de la comunidad , mientras que a cambio se le otorgará otro terreno , cual al parecer le fue entregado.

Como pago de prestar el nombre su hija , ante este problema trascendió que el ayuntamiento presentará una denuncia ante las autoridades competentes para determinar responsabilidades y se protejan los espacios públicos de la colonia La Chiquita