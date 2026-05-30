Comercios de Playa del Carmen cierran por crisis económica, clausuras y extorsiones

Decenas de pequeños negocios comerciales de Playa del Carmen han cerrado sus puertas al caerse la economía aunado al cobro de derecho de piso criminal y otros que han sido clausurados por el gobierno. La situación es crítica, no tenemos el respaldo gubernamental para garantizar la seguridad, relatan algunos afectados como Manuel Santoyo M y Saúl Torres.

Los fiscales del ayuntamiento municipal de Playa del Carmen han puesto la lupa los comercios establecidos, no se había visto tanta persecución y dureza del gobierno, y que por sencillo que sea de algún requisito faltante, es motivo de clausura, y por dos sellos que imponen en los establecimientos comerciales, la multa es de 50 mil pesos, relató Manuel Santoyo M.

Noticia Destacada Mercados tradicionales de Cancún se vacían: “Chetumalito” y “Felipe Carrillo Puerto” tienen la mayoría de locales cerrados

Lo grave es que en este período de baja temporada de turismo no hay dinero para pagar esa suma, aunque los fiscales, previo a la colocación de los sellos de clausura buscan negociar mediante las “mochadas” bajo el agua para no proceder, y dependiendo del tamaño del negocio va el golpe, pero van desde 5 mil pesos como mínimo hasta los 30 mil pesos, refirió.

No hay prórroga ni flexibilidad gubernamental como en otros años, aquí “pagas porque pagas”, las amenazas van en serio, como el cobro de derecho de piso criminal, sobre advertencias no hay engaños, esto nos está golpeando duro en la economía, opinó.

Para Saúl Torres Alcocer, el escenario económico de los pequeños comercios es crítico porque no hay ventas, cuando los pequeños negocios son generadores de fuentes de empleo y todos pagan impuestos y por los servicios, sin embargo, un negocio dejó de ser negocio, porque solo se trabaja para pagar derecho de piso criminal y las mochadas a los fiscales, ya sea por un día de atraso en el pago, por falta de algún letrero, o por no haber tomado curso actualizados de Protección Civil, o carecer de un documento de salud.

Propietarios de pequeños establecimientos afirman enfrentar dificultades económicas para continuar operando. / Gujstavo Escalante

Cabe mencionar que durante un recorrido sobre la 10 Avenida de esta ciudad de Playa del Carmen se pudo constatar, no la clausura de negocios, sino el cierre de establecimientos abandonados y que ahora los locales están en renta.

Abrir un negocio no es redituable, se pagan muchos impuestos y muy altos, los fiscales están cazando a los negocios, van contra ellos por lo mínimo de los requisitos que falte, por eso mucha gente opta por convertirse en ambulante, porque ahí no se pagan impuestos más que un permiso, comentó Alejandro Frías Roblero, luego de comentar que un familiar terminó cerrando su negocio.