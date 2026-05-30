¿Qué cambió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Inauguran primera fase de remodelación

La primera fase de la remodelación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México quedó oficialmente concluida este fin de semana, tras una inversión de 6 mil 500 millones de pesos destinada a modernizar instalaciones, optimizar servicios y mejorar la experiencia de los millones de pasajeros que utilizan cada año la principal terminal aérea del país.

La inauguración fue encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien destacó que los trabajos se realizaron con recursos generados por el propio aeropuerto, sin recurrir a presupuesto federal adicional.

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La intervención forma parte de un proyecto más amplio que contempla una inversión total cercana a los 10 mil millones de pesos y que continuará en etapas posteriores. Las obras abarcaron espacios clave de las Terminales 1 y 2, incluyendo salas de última espera, áreas de migración y aduanas, reclamo de equipaje, sanitarios, sistemas de drenaje, fachadas, pasillos y vialidades internas.

Uno de los aspectos destacados fue que los trabajos se llevaron a cabo sin suspender operaciones en una terminal que moviliza alrededor de 45 millones de pasajeros al año, con un flujo diario cercano a las 200 mil personas.

De acuerdo con las autoridades aeroportuarias, la modernización también permitirá incrementar la eficiencia operativa. A partir de junio, el aeropuerto contará con capacidad para realizar hasta 46 operaciones por hora e incorporará nuevas herramientas tecnológicas, entre ellas un sistema automatizado de gestión aeroportuaria, mejoras en rodajes de salida rápida, sistemas de seguridad y una red de internet inalámbrico renovada.

Durante el evento, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, señaló que el Aeropuerto Internacional Benito Juárez será una de las principales puertas de entrada para los visitantes que llegarán al país durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que consideró que la modernización contribuirá a fortalecer la imagen y conectividad de la capital.

Las autoridades federales indicaron que las siguientes etapas del proyecto buscarán consolidar la renovación integral del aeropuerto, considerado uno de los más importantes de América Latina por el volumen de pasajeros y operaciones que registra cada año.