Detienen a exalcalde de Cuautla durante Operativo Enjambre

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este sábado la detención de un exalcalde del municipio de Cuautla, Morelos, como parte del Operativo Enjambre, estrategia que busca combatir posibles vínculos entre autoridades y grupos delictivos.

A través de sus redes sociales, el funcionario federal señaló que fue detenido Jesús “N”, expresidente municipal de Cuautla, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República.

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De acuerdo con la información difundida, la captura fue realizada por integrantes del Gabinete de Seguridad federal en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

García Harfuch indicó que esta acción se suma a las operaciones efectuadas recientemente en Morelos, donde desde finales de abril se reforzaron las labores de seguridad en diversos municipios de la entidad.

Según el reporte oficial, con las acciones desarrolladas dentro del Operativo Enjambre ya suman más de 85 funcionarios y exfuncionarios detenidos, entre ellos siete presidentes municipales en funciones.

El titular de Seguridad afirmó que las autoridades federales mantienen una política de combate a la impunidad y continuarán las investigaciones relacionadas con posibles nexos entre servidores públicos y organizaciones criminales.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre los delitos que se le imputan al exalcalde ni sobre el avance del proceso judicial en su contra.