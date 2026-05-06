Cancún registra más de 400 accidentes de motocicleta en lo que va del 2026

Los accidentes en motocicleta continúan como una de las principales preocupaciones en materia de seguridad vial en el municipio Benito Juárez. Del primero de enero al 4 de mayo de 2026, se han contabilizado 472 hechos de tránsito en los que se han visto involucradas motos, lo que arroja un promedio de 3.8 incidentes diarios.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito, en estos percances han participado 522 unidades, con un saldo de 410 personas lesionadas y al menos una fallecida. Esta cifra de decesos podría ser mayor, ya que el registro solo contempla casos donde la Policía Municipal funge como primer respondiente.

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Las autoridades señalaron que las infracciones más comunes son la falta de documentación, circular sobre banquetas, ignorar semáforos y estacionarse en zonas peatonales. Como parte de los operativos preventivos, diariamente se aplican entre 20 y 40 multas.

Sobre esta problemática, conductores como Francisco González consideraron que la raíz está en la facilidad para obtener una licencia sin evaluaciones rigurosas. "Se debería exigir al menos un examen básico de conocimientos viales. También es importante mejorar las calles y señalización, pero todo debe ir acompañado del respeto al reglamento", señaló.

Por su parte, Jorge Guzmán, con más de 10 años de experiencia, reconoció que muchos siniestros son provocados por los propios motociclistas. "Se meten por donde no deben, las calles están en mal estado y el piso mojado o la pintura los hace derrapar. Además, muchos no usan protección o llevan más personas de las permitidas", explicó.

En ese sentido, el automovilista Alex Canto aseguró que no se debería permitir la conducción de ningún vehículo sin una licencia que avale conocimientos básicos. "Lo primero es pasar por una escuela de manejo. No son solo las motos, están las bicicletas y los monopatines a alta velocidad; generalmente los motociclistas no respetan nada y les ponen luces de todos colores, parecen arbolitos de Navidad y, si los ves desde el retrovisor de noche, te deslumbran", comentó.

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Aunado a ello, el Reglamento de Tránsito local no ha sido actualizado conforme a la Ley de Movilidad Federal, la cual prohíbe transportar a menores de 12 años en estos vehículos. Durante los operativos, los agentes exhortan a portar casco, evitar pasajeros extra y respetar carriles, así como límites de velocidad.

El Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) reporta que diariamente atiende entre 10 y 15 emergencias, siendo los accidentes viales los más frecuentes. El personal médico señala que muchos conductores carecen de experiencia y desconocen las normas. En comparación, durante 2025 se registraron 746 accidentes hasta finales de mayo, lo que refleja que la situación persiste y mantiene presión sobre los servicios de emergencia en la ciudad.