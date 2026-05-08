Alerta en Cancún: 5 de cada 10 adolescentes han sido víctimas de grooming en redes sociales

Cinco de cada 10 estudiantes de entre 14 y 19 años en Cancún son víctimas de grooming o contacto de acoso mediante redes sociales y plataformas digitales, informó el promotor de la Coordinación de Atención a Grupos Prioritarios del municipio de Benito Juárez, Alejandro Elialis Guerrero, al advertir sobre el aumento de casos detectados entre alumnos de secundaria y bachillerato.

El funcionario explicó que este tipo de acoso se desarrolla principalmente a través de aplicaciones de videojuegos y redes sociales, donde adultos se hacen pasar por adolescentes para generar confianza con menores de edad y posteriormente intentar encuentros presenciales que derivan en abuso o explotación sexual.

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Detalló que los agresores aprovechan las condiciones emocionales propias de la adolescencia para establecer comunicación constante con los jóvenes, quienes muchas veces atraviesan conflictos familiares, aislamiento o problemas de autoestima.

Ante esta situación, la Coordinación de Atención a Grupos Prioritarios intensificaron las jornadas de prevención en escuelas secundarias y preparatorias de Cancún, donde se imparten pláticas de concientización sobre riesgos digitales, ciberacoso y mecanismos utilizados por delincuentes para captar víctimas.

Alejandro Elialis Guerrero indicó que durante el primer trimestre del año las campañas preventivas alcanzaron a mil 258 beneficiarios entre estudiantes, docentes y padres de familia, con el objetivo de informar sobre las señales de alerta y las formas de actuar ante posibles casos de grooming.

Precisó que uno de los principales problemas detectados es la falta de supervisión del uso de dispositivos electrónicos por parte de menores de edad, ya que muchos padres restringen a sus hijos enviándolos a sus habitaciones con acceso a internet y teléfonos celulares, situación que incrementa la exposición a ciberacosadores.

Explicó que en diversos casos los adolescentes sienten incomprensión o distanciamiento familiar, condición que es aprovechada por quienes cometen este delito para crear vínculos emocionales mediante conversaciones prolongadas que pueden extenderse durante semanas o meses.

Añadió que los agresores emplean estrategias psicológicas para manipular emocionalmente a las víctimas y provocar que, después del abuso, sean los propios adolescentes quienes sientan culpa o temor de denunciar lo ocurrido.

Durante las pláticas impartidas en planteles educativos, el personal de la dependencia detecto que varios estudiantes reconocen haber atravesado experiencias relacionadas con este tipo de acoso digital, por lo que se activan protocolos de atención y acompañamiento.

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El funcionario explicó que una de las primeras acciones es contener la situación dentro del entorno escolar, debido a que algunos menores, al compartir lo ocurrido con compañeros, terminan expuestos a burlas o actos de bullying.

Posteriormente, señaló, se brinda orientación psicológica y acompañamiento para que las víctimas puedan presentar denuncias ante las autoridades correspondientes y recibir atención especializada.

Las autoridades municipales reiteraron el llamado a padres de familia para mantener vigilancia sobre el contenido que consumen sus hijos en internet, supervisar el uso de redes sociales y videojuegos en línea, así como fomentar la comunicación constante para detectar posibles señales de riesgo relacionadas con el grooming y otras formas de violencia digital.