Reportan semáforos inservibles desde hace una semana en la avenida Lak'in de Cancún

El caos vial se cierne sobre las transitadas avenidas Lak'in, Orquideas y Francisco I. Madero en la SM 105 de Cancún en uno de los cruces viales más conflictivos de la ciudad.

Vecinos y comerciantes mencionan que ya se han producido accidentes viales entre motocicletas, automóviles y peatones qué por poco son arrollados.

En el lugar no se aprecia a ningún oficial de tránsito que esté ordenado el tráfico vehicular, mientras que los conductores se abren paso como pueden a riesgo de sufrir un fuerte accidente.

Más semáforos inoperantes se encuentran en la intersección de las avenidas Lak'in, con galaxias del sol y Yaxche, entre los fraccionamientos Prado Norte y Paseos del Mar.

Un cruce bastante conflictivo, por un diseño confuso, donde los automovilistas deben aventarse al tráfico para poder pasar.