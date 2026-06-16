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Quintana Roo / Cancún

Reportan semáforos inservibles desde hace una semana en la avenida Lak'in de Cancún

Habitantes de la zona aseguran que se han registrado accidentes automovilísticos, incluso peatones casi han sido atropellados.

Por Erick Romero

16 de jun de 2026

1 min

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Reportan semáforos inservibles desde hace una semana en la avenida Lak'in de Cancún
Reportan semáforos inservibles desde hace una semana en la avenida Lak'in de Cancún / Erick Romero

El caos vial se cierne sobre las transitadas avenidas Lak'in, Orquideas y Francisco I. Madero en la SM 105 de Cancún en uno de los cruces viales más conflictivos de la ciudad.

Vecinos y comerciantes mencionan que ya se han producido accidentes viales entre motocicletas, automóviles y peatones qué por poco son arrollados.

En el lugar no se aprecia a ningún oficial de tránsito que esté ordenado el tráfico vehicular, mientras que los conductores se abren paso como pueden a riesgo de sufrir un fuerte accidente.

Más semáforos inoperantes se encuentran en la intersección de las avenidas Lak'in, con galaxias del sol y Yaxche, entre los fraccionamientos Prado Norte y Paseos del Mar.

Un cruce bastante conflictivo, por un diseño confuso, donde los automovilistas deben aventarse al tráfico para poder pasar.

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