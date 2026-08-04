Nuevo corredor verde de Ciudad Caucel está casi listo; tendrá más de 900 árboles nativos

El corredor verde de Ciudad Caucel ya tiene un avance del 90 por ciento y estará listo para entregarse en una fecha próxima, así lo reportó la presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, durante su conferencia matutina.

El nuevo pulmón verde que se ubica en el Poniente de la ciudad será un espacio, principalmente, de resguardo para la flora y fauna local, pero también un área de recreación para toda la ciudadanía.

Cecilia recordó que el proyecto contempla una longitud de 1.36 kilómetros, de los cuales el 80 por ciento es vegetación, mientras que el 20 por ciento restante se trata de infraestructura de uso público.

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La predominancia del espacio verde se debe a que el corredor busca ser parte de una red de pulmones que conecten áreas naturales, fomenta la biodiversidad y contribuya a reducir las temperaturas de la actividad humana.

Patrón Laviada informó que la obra civil ya concluyó y actualmente los trabajos se concentran en la etapa de reforestación, con la plantación de más de 900 árboles de 29 especies nativas.

Para la selección de la vegetación, el ayuntamiento contó con el acompañamiento del Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), institución que colaboró en la definición de la paleta vegetal que integrará el corredor.

Según detalló, el espacio estará dividido en tres ambientes: un jardín solar con especies frutales como caimito, ciricote, canisté, tauch y nance; un jardín con árboles nativos; además de un área representativa de la selva baja caducifolia, característico de la región.

La infraestructura incluirá un sendero peatonal, áreas de convivencia, un humedal con estanque y puente peatonal, así como un sistema de riego automatizado para garantizar la conservación.

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Asimismo, contará con iluminación sustentable de baja intensidad, limitada únicamente a las zonas de uso social y recreativo, con el objetivo de evitar la contaminación de brillo y no alterar los hábitos de la fauna silvestre.

La alcaldesa subrayó que el corredor verde no fue concebido como un parque recreativo convencional, sino como un espacio de conservación ambiental donde la prioridad será proteger los ecosistemas locales.

En se sentido, aunque podrá utilizarse para caminar, correr o realizar actividades al aire libre durante el día, por las noches sólo permanecerán iluminadas las áreas de convivencia, mientras que el resto del recorrido permanecerá en penumbra para favorecer la preservación de la flora y la fauna.

Además, destacó que este proyecto forma parte de la estrategia municipal para incrementar la cobertura vegetal de Mérida, luego de que la reciente Cruzada Forestal superó la meta prevista con la siembra de casi nueve mil árboles en distintos puntos de la ciudad.

La alcaldesa agradeció la colaboración del Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), institución que ha brindado acompañamiento técnico en la selección de la paleta vegetal y en la integración de los distintos componentes ecológicos del proyecto como un humedal con vegetación.

Finalmente, reiteró que este proyecto permitirá a las familias disfrutar de un entorno natural para la convivencia, el ejercicio y el contacto con la naturaleza, al tiempo que fortalece la infraestructura verde de Mérida.