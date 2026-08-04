Presidenta de México rechaza llamar “militarizadas” a escuelas y pide revisar métodos de disciplina

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró incorrecto continuar utilizando el término “escuelas militarizadas” para referirse a planteles privados o estatales que aplican modelos de disciplina inspirados en prácticas castrenses, debido a que no dependen del Ejército ni de la Secretaría de Marina.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que esa denominación puede generar la percepción equivocada de que las Fuerzas Armadas participan en la administración, supervisión o elaboración de los programas educativos de esas instituciones.

El posicionamiento surgió al ser cuestionada sobre la continuidad de los Bachilleratos Bivalentes Militarizados de Guanajuato y sobre las medidas adoptadas por la Secretaría de Educación Pública después de la muerte de Dafne Zapata, adolescente de 13 años que asistía a un curso de verano en una academia privada de Ciudad Madero, Tamaulipas.

Sheinbaum señaló que la gobernadora de Guanajuato deberá revisar el funcionamiento de dichos bachilleratos con el titular de la SEP. La entidad mantiene abierta una convocatoria para ingresar durante el ciclo escolar 2026-2027 a su sistema de preparatorias denominado oficialmente Bachillerato Bivalente Militarizado.

¿Las escuelas militarizadas pertenecen al Ejército o la Marina?

La presidenta respondió que estos centros no están vinculados con las Fuerzas Armadas y recordó que la Secretaría de la Defensa Nacional ya había aclarado esa situación.

El sistema educativo militar oficial está integrado por planteles administrados directamente por la Defensa, con procesos propios de admisión y formación. Las academias privadas o los bachilleratos creados por gobiernos estatales operan bajo esquemas distintos, aunque utilicen uniformes, rangos, marchas o ejercicios asociados con la disciplina castrense.

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La SEP también ha advertido que las academias que ofrecen formación “militarizada” no cuentan con una modalidad educativa reconocida como tal en la legislación federal y solicitó revisar su funcionamiento después del caso registrado en Tamaulipas.

Sheinbaum pide analizar límites de la disciplina escolar

La mandataria afirmó que el debate principal no debe limitarse al nombre de las instituciones, sino a los métodos que aplican con niñas, niños y adolescentes.

Cuestionó hasta qué punto un modelo de disciplina rígida puede propiciar abusos, castigos físicos o actos de violencia. Señaló que las reglas y los límites dentro de una escuela deben respetar en todo momento los derechos de la niñez.

La discusión se intensificó tras la muerte de Dafne Zapata en la Academia Militarizada Marina Doenitz. La Fiscalía de Tamaulipas abrió una investigación con protocolo de feminicidio y detuvo a tres personas relacionadas con el plantel; su responsabilidad deberá determinarse ante un juez.

“No son escuelas militarizadas”: Sheinbaum.



La presidenta afirmó que esos planteles ya no tienen relación con las Fuerzas Armadas y que la disciplina escolar debe ejercerse sin abusos.#Politicamexicana #ClaudiaSheinbaum #SEP pic.twitter.com/hFUTu6xIgb — Te Informo 24 HRS (@Informo24HRS) August 4, 2026

¿Qué pasará con los bachilleratos de Guanajuato?

Sheinbaum no anunció el cierre inmediato de los planteles de Guanajuato. Indicó que el asunto deberá ser abordado entre el gobierno estatal y la Secretaría de Educación Pública para revisar su modelo, la legalidad de sus prácticas y la protección de sus estudiantes.

Los Bachilleratos Bivalentes Militarizados fueron creados por el Gobierno de Guanajuato como una estrategia conjunta en materia educativa y de prevención social. Actualmente cuentan con planteles en distintos municipios y mantienen actividades para el siguiente ciclo escolar.

La presidenta insistió en que corresponde a la SEP establecer los lineamientos aplicables y garantizar que ningún esquema disciplinario justifique violencia, maltrato o vulneraciones al interés superior de la niñez.

IO