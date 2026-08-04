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Campeche / Sucesos

Autoridades atienden accidente con daños materiales en Campeche

Mototortillero provoca accidente en Pablo García; daños materiales y caos vial en avenida Espínola Blanco.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

4 de ago de 2026

1 min

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Autoridades atienden accidente con daños materiales en Campeche
Autoridades atienden accidente con daños materiales en Campeche

En el sector de la colonia Pablo García, un vendedor de tortillas en motocicleta provocó un accidente que dejó daños materiales de regular cuantía, luego de intentar rebasar entre dos vehículos sin precaución.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida Ramón Espínola Blanco, donde el motociclista intentó pasar entre dos unidades, pero en ese momento, el conductor de un vehículo compacto abrió la puerta, provocando que el mototortillero se impactara contra ella y fuera catapultado contra otro vehículo que circulaba con preferencia.

Las unidades quedaron atravesadas sobre la vialidad, generando caos vial, mientras los involucrados solicitaron la intervención de las autoridades para el deslinde de responsabilidades y el pago de los daños materiales.

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