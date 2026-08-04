Temporada de pulpo en Yucatán inicia con bajas capturas, precios bajos y denuncias por pesca ilegal

La temporada de captura de pulpo inició con un panorama complicado para los pescadores de Progreso y del litoral Oriente, quienes reportaron el uso de artes y técnicas de pesca prohibidas, así como bajas capturas y precios que consideran insuficientes para cubrir los gastos de cada jornada.

En puertos como San Felipe, Río Lagartos y El Cuyo, por ejemplo, los hombres de mar señalaron que las primeras salidas no cumplieron con las expectativas, pues regresaron con pocos ejemplares, situación que afecta a quienes dependen de esta pesquería.

Los ribereños explicaron que, además de la baja producción, el precio del molusco representa otro problema. Señalaron que el kilogramo de pulpo grande inició en 80 pesos, pero con descuentos aplicados por compradores el pago final ronda los 50 pesos por kg, cantidad que consideran insuficiente ante los gastos de combustible, hielo, carnada y víveres.

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El pescador Juan Celis indicó que este arranque de temporada es uno de los más complicados que recuerdan, debido a que las ganancias son prácticamente nulas.

Mientras tanto, el ribereño Julián Chan atribuyó la baja presencia del recurso a diversos factores, entre ellos la posible sobreexplotación y prácticas de captura que afectan la reproducción de la especie.

Los hombres de mar también mencionaron que la presencia de sargazo en el Caribe podría influir en el desplazamiento de algunas especies hacia aguas más profundas, complicando aún más las labores de captura.

Ante este escenario, pescadores de Progreso solicitaron a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) reforzar los operativos de vigilancia durante la temporada, con el objetivo de detectar el uso de artes y técnicas prohibidas que ponen en riesgo la sustentabilidad de esta actividad.

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Los ribereños denunciaron que presuntamente existen grupos que utilizan métodos como el buceo, arpones, bicheros e incluso sustancias como cloro para extraer pulpo de sus refugios, prácticas que consideran depredatorias y que afectan la actividad legal.

Recordaron que la captura autorizada se realiza mediante el método de gareteo, con líneas, plomos, hilos pulperos y carnada, una técnica artesanal que permite un aprovechamiento más selectivo del recurso.

Los pescadores señalaron que las inspecciones deben mantenerse durante toda la temporada para evitar la captura ilegal, proteger la reproducción del pulpo y garantizar que esta actividad continúe siendo una fuente de ingreso para las comunidades costeras.