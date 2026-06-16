Exelemento de la policía fue sentenciado a 87 años de prisión por desaparición de una pareja en Cancún

Un exelemento de la Policía de Investigación de Quintana Roo fue sentenciado a 87 años y seis meses de prisión tras ser encontrado culpable del delito de desaparición cometida por particulares en agravio de una pareja en Cancún, información confirmada por la Fiscalía General del Estado.

La resolución judicial pone fin a un proceso derivado de la desaparición de Diana y Jorge, quienes fueron privados de su libertad en un hecho que alertó a la comunidad debido a la participación de un antiguo servidor público vinculado a labores de procuración de justicia.

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De acuerdo con las investigaciones, José Luis Fonseca Contreras se desempeñó en la corporación estatal, cargo que ocupó antes de verse involucrado en los hechos por los cuales fue procesado y condenado.

Las indagatorias permitieron establecer que las víctimas se encontraban en un centro recreativo de Cancún cuando un grupo de sujetos armados ingresó al establecimiento. Los individuos sometieron a la pareja y posteriormente la trasladaron por la fuerza, sin que las personas presentes en la zona pudieran evitarlo.

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A partir de las denuncias, las autoridades lograron reunir elementos de prueba que vincularon a Fonseca Contreras con el caso. Durante el proceso judicial se expusieron diversos datos relacionados con el móvil del delito, el cual estaría asociado a conflictos por actividades de narcomenudeo, así como a problemas personales y económicos entre el ahora sentenciado y los agraviados.

Las pruebas presentadas ante el Juez de Control fueron consideradas suficientes para acreditar su responsabilidad penal, por lo que se dictó una de las penas más severas contempladas para este tipo de conductas delictivas.

Con la sentencia de 87 años y seis meses de prisión, José Luis Fonseca Contreras permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Social de Cancún, donde deberá cumplir la condena impuesta por la autoridad judicial.