Conductor de autobús derriba postes de luz en la avenida Cobá de Cancún

El conductor de un autobús con número económico 869 de la ruta de zona hotelera, derribó varios postes de la Comisión Federal de Electricidad y de Telmex, sobre la avenida Cobá, lo que dejó múltiples daños materiales.

Los hechos ocurrieron la mañana de este viernes sobre la avenida Cobá en la supermanzana 26, cuando el conductor de la unidad de Autocar, se pegó mucho a la banqueta y con el espejo lateral chocó uno de los postes.

Se explicó que por la fuerza y velocidad del vehículo, al derribar el primer poste jaló otros dos, lo que provocó múltiples daños, pues uno de estos cayó dentro de un estacionamiento dañando dos vehículos.

Las autoridades policiales acudieron al sitio, asimismo personal de la CFE y empresas de telefónica se encargaron de iniciar los trabajos de reparación.

¿Qué Supermanzanas se quedaron sin luz?

Hasta el momento se ha reportado falta de servicio de electricidad en las SM 26, 27, 28, 30, 31 y 32.