Llega a Miami desde Cancún la selección de Uruguay en un avión de Aeroméxico

La selección de Uruguay por poco se queda fuera del mundial, debido a que su avión chárter, que se mantenía en el Aeropuerto de Cancún, por problemas por trámites con las oficinas de los Estados Unidos, por lo que fue un avión de la empresa Aeroméxico la que trasladó a los jugadores y cuerpo técnico a Miami para su presentación en la máxima justa futbolística.

Después de que la Garra Charrúa llegó a Cancún empezó el vía crucis de los seleccionados y cuerpo técnico, debido a que aeronave no contaba con los permisos para entrar al espacio aéreo de los Estados Unidos, por lo que se tuvo que reorganizar el traslado de todos los integrantes de la selección uruguaya a Miami, Estados Unidos.

Ante ello, la salida de los charrúas se tuvo que reprogramar, por lo que fue un avión de la empresa mexicana citada el que los trasladó a Miami.

Ante ello, la selección de Uruguay y todo el cuerpo técnico arribó a Miami a las 19:20 horas del domingo, con tres horas de retraso, por lo que de haberse tardado más en llegar corría el riesgo de ser sancionada por la FIFA.

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Contratiempo que afectó la conferencia de prensa que sostendría, el estratega del selectivo de futbol de Uruguay, Marcelo Bielsa, y también de su homologo José María Jiménez, técnico de la selección de Arabia Saudita.

A la llegada de los charrúas a Miami fueron recibidos en su hotel por sus fanáticos, mientras se preparaban para su debut que fue este lunes contra Arabia Saudita.

El itinerario que tendrá la Selección de Uruguay para sus tres partidos de la fase de grupos será el siguiente: saldrían de Cancún el 14 de junio para viajar a Miami, donde enfrentarán a Arabia Saudita, vuelven el 16.

Posteriormente, sale Uruguay una vez más de Cancún el día 20 otra vez para Miami, sitio donde jugarán contra Cabo Verde, regresando al Caribe Mexicano el 22. Finalmente, en su tercer juego, volarán el 25 de junio rumbo a Guadalajara, donde se medirán ante España, el campeón de Europa, y vuelven el día 27 a Cancún.