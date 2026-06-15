Alumnos destacados de Hecelchakán representarán al Cabildo Infantil tras ganar en oratoria

Christopher Jafet Ek Canché y Gissel Itzayana Mis Can, con 77 y 75 puntos, representarán a la zona 015 en la siguiente etapa de zona; por puntuación para representar el Cabildo Infantil quedó Daniela Guadalupe Ayil Us, Yaretzi Tuz Chin, María Emilia Pech Guillermo y Cristel Araleth Cruz Chi, quienes fueron los ganadores de los 20 participantes en el Concurso de Oratoria de la zona escolar 015 de primaria.

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El teatro de la ciudad Miguel Aysa González fue sede para que participaran las primarias del municipio, y destacó la primaria de Santa Cruz, Justo Sierra Méndez, de donde el menor Christopher Jafet Ek Canché fue el que obtuvo mayor puntuación con su tema "Derechos de los adultos mayores: cómo aseguramos su dignidad, cuidado y reconocimiento". La menor Gissel Itzayana Mis Can, de la primaria de Nohalal, Francisco González Bocanegra, participó con el tema "De dónde surgen los valores".

En el lugar estuvo presidiendo el supervisor de la zona 015, José de los Ángeles Martín Euán; los jurados, entre ellos Víctor Hugo Rodríguez, y profesores como el director de la escuela Estado de Chiapas, Arturo Chi Díaz, entre otros, quienes presenciaron la oratoria con el talento y capacidad de cada menor que participó, y los maestros quienes prepararon a sus alumnos para ser oradores en el concurso. Lo hicieron bien los menores de quinto año, y seis de ellos estarán en los próximos días en Cabildo.

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JGH