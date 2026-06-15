¿Venció tu INE o la perdiste? Módulos itinerantes recorrerán municipios de Campeche; checa horarios y fechas

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Campeche dio a conocer el calendario oficial de sus módulos móviles para el periodo del 15 al 19 de junio de 2026. Esta estrategia busca acercar los servicios de actualización, inscripción y reposición del documento a los ciudadanos de diversas comunidades y cabeceras municipales sin necesidad de que realicen largos traslados.

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De acuerdo con el directorio institucional, las unidades móviles brindarán atención en un horario de 8:00 a 15:00 horas. La distribución de los módulos por localidad, sedes oficiales y fechas específicas quedó establecida de la siguiente manera:

Módulo 040152: Atendió este lunes 15 de junio en Chiná (Comisaría Ejidal); continuará el martes 16 en Uayamón (Comisaría Municipal); el miércoles 17 en Bolonchén Cahuich (Comisaría Municipal); el jueves 18 en Quetzal Edzná (Comisaría Municipal) y finalizará el viernes 19 de junio en Crucero Oxá (Biblioteca).

Atendió este lunes 15 de junio en (Comisaría Ejidal); continuará el martes 16 en (Comisaría Municipal); el miércoles 17 en (Comisaría Municipal); el jueves 18 en (Comisaría Municipal) y finalizará el viernes 19 de junio en (Biblioteca). Módulo 040153: Estuvo este lunes 15 en Bécal (Junta Municipal); el martes 16 se ubicará en Nunkiní (Junta Municipal); el miércoles 17 en Isla Arena (Comisaría Municipal); el jueves 18 en Santa Cruz Pueblo (Comisaría Municipal) y el viernes 19 en San Antonio Sahcabchén (Comisaría Municipal).

Estuvo este lunes 15 en (Junta Municipal); el martes 16 se ubicará en (Junta Municipal); el miércoles 17 en (Comisaría Municipal); el jueves 18 en (Comisaría Municipal) y el viernes 19 en (Comisaría Municipal). Módulo 040154: Permanecerá del 15 al 16 de junio en Bolonchén de Rejón (Junta Municipal); se trasladará del 17 al 18 a Hopelchén (Local del IEEA) y concluirá el viernes 19 de junio en Dzibalchén (Comisaría Municipal).

Por otra parte, los módulos fijos e itinerantes con estancia prolongada operarán del 15 al 19 de junio en los siguientes puntos estratégicos del Estado:

Escárcega (Módulo 040252): Ubicado en la calle 69 sin número de la colonia Unidad Esfuerzo y Trabajo I, en las instalaciones del Nuevo Palacio Municipal.

Ubicado en la calle 69 sin número de la colonia Unidad Esfuerzo y Trabajo I, en las instalaciones del Nuevo Palacio Municipal. Candelaria (Módulo 040253): Instalado en la calle 18 por 23 y 27 sin número, en la colonia Guanajuato, frente a la cancha.

Instalado en la calle 18 por 23 y 27 sin número, en la colonia Guanajuato, frente a la cancha. Ciudad del Carmen (Módulo 040254): Brindando atención en la calle 20 número 91, en la zona Centro, al interior del Mercado Alonso Felipe de Andrade.

Brindando atención en la calle 20 número 91, en la zona Centro, al interior del Mercado Alonso Felipe de Andrade. Champotón (Módulo 040255): Situado en la calle 16 entre 21 y 23 sin número, colonia Las Brisas, en las oficinas del Centro de Desarrollo Comunitario.

⚠️Atención EI INE Campeche avisa a la ciudadanía de Chiná, Bécal, Bolchén, Escárcega, Candelaria, Cd. Del Carmen y Champotón que los módulos les visitan hoy 15/06/26, realicen su trámite de actualización o inscripción; más información en @INEtelMX o al 8004332000. pic.twitter.com/bTbo1AJcPo — INE_Campeche (@INE_Campeche) June 15, 2026

Para cualquier trámite o corrección de datos, el organismo electoral recordó que es indispensable presentarse con tres documentos obligatorios en original y vigentes: el acta de nacimiento, una identificación con fotografía (con expedición no mayor a 10 años) y un comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses). Para mayor información, la ciudadanía puede comunicarse a INETEL al número 800 433 2000.

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JGH