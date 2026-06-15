¿Venció tu INE o la perdiste? Módulos itinerantes recorrerán municipios de Campeche; checa horarios y fechas

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Campeche dio a conocer el calendario oficial de sus módulos móviles para el periodo del 15 al 19 de junio de 2026. Esta estrategia busca acercar los servicios de actualización, inscripción y reposición del documento a los ciudadanos de diversas comunidades y cabeceras municipales sin necesidad de que realicen largos traslados.
Noticia Destacada
Detienen a hombre acusado de alterar el orden y agredir a clientes en Oxxo de Ciudad del Carmen
De acuerdo con el directorio institucional, las unidades móviles brindarán atención en un horario de 8:00 a 15:00 horas. La distribución de los módulos por localidad, sedes oficiales y fechas específicas quedó establecida de la siguiente manera:
- Módulo 040152: Atendió este lunes 15 de junio en Chiná (Comisaría Ejidal); continuará el martes 16 en Uayamón (Comisaría Municipal); el miércoles 17 en Bolonchén Cahuich (Comisaría Municipal); el jueves 18 en Quetzal Edzná (Comisaría Municipal) y finalizará el viernes 19 de junio en Crucero Oxá (Biblioteca).
- Módulo 040153: Estuvo este lunes 15 en Bécal (Junta Municipal); el martes 16 se ubicará en Nunkiní (Junta Municipal); el miércoles 17 en Isla Arena (Comisaría Municipal); el jueves 18 en Santa Cruz Pueblo (Comisaría Municipal) y el viernes 19 en San Antonio Sahcabchén (Comisaría Municipal).
- Módulo 040154: Permanecerá del 15 al 16 de junio en Bolonchén de Rejón (Junta Municipal); se trasladará del 17 al 18 a Hopelchén (Local del IEEA) y concluirá el viernes 19 de junio en Dzibalchén (Comisaría Municipal).
Por otra parte, los módulos fijos e itinerantes con estancia prolongada operarán del 15 al 19 de junio en los siguientes puntos estratégicos del Estado:
- Escárcega (Módulo 040252): Ubicado en la calle 69 sin número de la colonia Unidad Esfuerzo y Trabajo I, en las instalaciones del Nuevo Palacio Municipal.
- Candelaria (Módulo 040253): Instalado en la calle 18 por 23 y 27 sin número, en la colonia Guanajuato, frente a la cancha.
- Ciudad del Carmen (Módulo 040254): Brindando atención en la calle 20 número 91, en la zona Centro, al interior del Mercado Alonso Felipe de Andrade.
- Champotón (Módulo 040255): Situado en la calle 16 entre 21 y 23 sin número, colonia Las Brisas, en las oficinas del Centro de Desarrollo Comunitario.
Para cualquier trámite o corrección de datos, el organismo electoral recordó que es indispensable presentarse con tres documentos obligatorios en original y vigentes: el acta de nacimiento, una identificación con fotografía (con expedición no mayor a 10 años) y un comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses). Para mayor información, la ciudadanía puede comunicarse a INETEL al número 800 433 2000.
SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ
JGH