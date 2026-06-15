Mohamed Salah brilla en su cumpleaños y Egipto sorprende a Bélgica en el Mundial 2026

La selección de Bélgica comenzó su camino en el Mundial 2026 con más dificultades de las esperadas al igualar 1-1 frente a Egipto en Seattle, en un partido donde los africanos estuvieron cerca de firmar una de las grandes sorpresas de la primera jornada.

Los Faraones encontraron recompensa a su buen planteamiento gracias a una brillante intervención de Mohamed Salah, quien celebró su cumpleaños número 34 siendo el jugador más determinante del encuentro. El delantero generó la jugada que terminó en el primer gol del partido y puso en aprietos constantes a la defensa belga.

La anotación egipcia llegó al minuto 20. Salah filtró un pase preciso que encontró a Emam Ashour, quien definió con potencia para vencer a Thibaut Courtois y adelantar a Egipto en el marcador. El gol silenció a los aficionados belgas y confirmó el gran momento del conjunto africano.

Durante gran parte del compromiso, Kevin De Bruyne y el resto de las figuras de Bélgica tuvieron problemas para generar peligro. La sólida organización defensiva de Egipto limitó los espacios y frustró los intentos ofensivos de los europeos.

Chinguen a su madre el golazo de Egipto.



El inicio del Mundial ha sido CINE 🚬 pic.twitter.com/J1VSaU0cyy — Martinalgui (@MartinoliCuri) June 15, 2026

Ante la falta de respuestas, el técnico Rudi García recurrió al ingreso de Romelu Lukaku en la segunda mitad. La presencia del delantero cambió el ritmo del ataque belga y fue clave para que llegara el empate.

La igualdad cayó al minuto 66 cuando una jugada de presión en el área terminó con un desafortunado autogol de Mohamed Hany, quien desvió el balón hacia su propia portería al intentar despejar el peligro generado por los atacantes belgas.

A pesar del golpe, Egipto no renunció al ataque y continuó generando ocasiones. Salah estuvo cerca de ampliar su cuenta goleadora con la selección, pero se encontró con una intervención decisiva de Courtois, que evitó la caída de su arco.

El empate representa una llamada de atención para Bélgica, considerada una de las favoritas para avanzar en el Grupo G. Los europeos deberán mejorar su rendimiento si quieren evitar complicaciones en una zona que también integran Irán y Nueva Zelanda.

Por su parte, Egipto dejó una grata impresión y confirmó que puede competir de tú a tú frente a selecciones de mayor jerarquía. Con Mohamed Salah como referente, los africanos mantienen intactas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.

En la segunda fecha del grupo, Bélgica enfrentará a Irán, mientras que Egipto buscará su primera victoria cuando se mida a Nueva Zelanda en un duelo que podría resultar determinante para sus aspiraciones mundialistas.