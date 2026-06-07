“Aprendí a valorar cada día”: Estela Casarrubias comparte su historia de lucha en el Día Mundial del Superviviente de Cáncer

Cada año, el primer domingo de junio se conmemora el Día Mundial del Superviviente de Cáncer. Para millones de personas es una fecha para reflexionar sobre una enfermedad que ha marcado sus vidas, pero en el ámbito familiar tiene además un significado profundamente personal.

Hace aproximadamente 10 años, Estela Casarrubias recibió un diagnóstico que ninguna familia está preparada para escuchar: cáncer de mama.

Tenía alrededor de 68 años cuando los médicos confirmaron la enfermedad. Sus familiares recuerdan la preocupación que generó la noticia; sin embargo, quien parecía más tranquila era precisamente ella. Lejos de derrumbarse, Casarrubias asumió el diagnóstico con una serenidad admirable, escuchó a los médicos, analizó las opciones y tomó la decisión de someterse a una cirugía para retirar el tumor.

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Dicho procedimiento representó un cambio físico importante y una prueba emocional que muchas mujeres enfrentan en silencio. Aun así, nunca permitió que el padecimiento definiera quién era, pues su prioridad absoluta fue aferrarse a la vida.

A partir de entonces comenzó una nueva etapa que incluyó consultas médicas, estudios periódicos, mastografías, revisiones constantes y la incertidumbre que acompaña a cualquier paciente oncológico. Durante años mantuvo una disciplina ejemplar con cada seguimiento clínico.

El tiempo pasó y llegaron las noticias que toda familia espera escuchar. Después de cinco años de vigilancia y controles permanentes, los médicos la declararon libre de cáncer.

En el país surgen 31 mil nuevos pacientes de la afección de mama al año / POR ESTO!

Actualmente tiene 78 años, continúa realizándose chequeos de manera regular y mantiene los cuidados recomendados por sus médicos. Sabe que la prevención y la vigilancia siguen siendo fundamentales, pero también disfruta una etapa de vida que hace una década parecía incierta.

Su historia no es única, pues miles de mexicanas han enfrentado esta batalla y muchas de ellas se convirtieron en sobrevivientes. No obstante, cuando las estadísticas adquieren nombre, rostro y familia, cobran una dimensión distinta en la sociedad.

En México, el cáncer de mama continúa siendo el tipo de tumor maligno más frecuente entre las mujeres, con más de 31 mil nuevos casos al año, según datos del Instituto Nacional de Cancerología.

Detrás de las cifras, hay una historia de vida y familias que acompañan un duro proceso. / POR ESTO!

A nivel nacional, la detección temprana continúa siendo la herramienta más eficaz para aumentar las posibilidades de supervivencia. Pese a ello, alrededor del 70 por ciento de los pacientes llegan a recibir atención cuando la enfermedad ya se encuentra en etapas avanzadas, lo que vuelve urgente la cultura de la autoexploración.

Casos como este demuestran que detrás de las cifras existen historias de vida, familias enteras que acompañan el proceso y personas que encuentran la fuerza para salir adelante incluso en los momentos más difíciles.

“El cáncer me enseñó a valorar cada día, hay que cuidarse, revisarse y no tener miedo de acudir al médico. Detectarlo a tiempo puede hacer la diferencia”, compartió Estela.

En este Día Mundial del Superviviente de Cáncer, los testimonios de éxito se transforman en un mensaje de esperanza para miles de personas, demostrando que la afección modifica el entorno, pero puede enfrentarse con fortaleza, acompañamiento y atención oportuna.

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Por ello, esta conmemoración no sólo es una fecha para recordar censos o campañas de prevención, sino una oportunidad para celebrar la vida.

Su experiencia familiar enseñó que detrás de cada diagnóstico existe una persona que lucha y una esperanza que se niega a desaparecer.

“Verla sonreír, convivir con sus hijos, cocinar, disfrutar de sus nietos y planear el futuro permite entender que la palabra superviviente significa mucho más que vencer una enfermedad del cuerpo”, dijo uno de sus familiares.