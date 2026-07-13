Adulta mayor denuncia presunto desalojo por parte de su hija en el Barrio Maya de Cancún

Una mujer adulta mayor denunció haber sido víctima de un presunto despojo de su vivienda, así como de amenazas, abuso de confianza y otros actos irregulares que atribuye a una de sus hijas, quien, según su testimonio, desde hace varios años busca apropiarse de su patrimonio.

De acuerdo con la afectada, anteriormente perdió hasta tres propiedades ubicadas en Cancún y en otras entidades del país, por lo que ahora teme que intenten despojarla también de la casa donde ha vivido durante más de 10 años, ubicada en el fraccionamiento Barrio Maya.

La mujer explicó que el conflicto familiar se intensificó hace aproximadamente dos semanas, luego de una disputa relacionada con otro inmueble. Señaló que fue convencida de salir de su domicilio para reunirse con su hija mayor en otra ciudad; sin embargo, al llegar descubrió que la reunión nunca existió y que, presuntamente, todo se trató de un engaño para dejar la vivienda sola.

Según su versión, durante su ausencia su hija ingresó al inmueble tras romper las cerraduras y comenzó a sacar sus pertenencias.

El martes, la afectada acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE), donde presentó una denuncia y solicitó apoyo para recuperar sus pertenencias. Posteriormente, autoridades acudieron al domicilio con acompañamiento policial para permitirle retirar parte de sus objetos personales mientras continúan las investigaciones.

Vecinos del fraccionamiento manifestaron su respaldo a la adulta mayor y aseguraron que desde hace años la conocen porque se dedica a vender ropa de bazar en la zona. Asimismo, señalaron que presenciaron momentos de tensión cuando familiares de la mujer llegaron al inmueble y comenzaron las discusiones.

Durante las diligencias también estuvieron presentes elementos de la Fiscalía General del Estado. Algunos habitantes expresaron inconformidad por la actuación inicial de las autoridades, al considerar que no brindaron suficiente información sobre el procedimiento ni atendieron de inmediato las inquietudes de la afectada.

Más tarde arribaron más elementos de la FGE y de la Policía Municipal, quienes brindaron apoyo para que la mujer pudiera retirar parte de sus pertenencias de manera segura.

La adulta mayor manifestó sentirse profundamente afectada por la situación, pues aseguró que construyó su patrimonio con años de trabajo y esfuerzo. Indicó que continuará con el proceso legal para que las autoridades esclarezcan los hechos y determinen las responsabilidades correspondientes.