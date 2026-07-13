Denuncian adeudo de 7 mdp a más de 230 trabajadores de obra en Cancún

Un empresario fue señalado por contratistas de la construcción y por alrededor de 230 albañiles, obreros y trabajadores del sector debido al presunto incumplimiento en el pago de salarios que ascienden a unos 7 millones de pesos. La situación ocurre en vísperas de la inauguración de un edificio de cinco niveles en la zona hotelera.

Los afectados aseguraron estar desesperados, ya que no han recibido el dinero correspondiente desde hace varias semanas. Incluso, indicaron que ya interpusieron denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE), autoridad que tiene conocimiento del caso.

POR ESTO! visitó el edificio conocido como Torre La Europa, que se encuentra en la etapa final de construcción, donde observó a un grupo de aluminieros colocando estructuras en las fachadas, así como a varias cuadrillas de albañiles en los niveles superiores aplicando impermeabilizante y realizando acabados.

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“Hay irregularidades con los pagos, porque mientras algunos tienen al día su salario, otros no lo han recibido desde hace tiempo y continúan trabajando. Existen diferentes nóminas y la de los obreros es la más afectada”, comentó un trabajador que pidió el anonimato.

Uno de los albañiles acudió a solicitar información, pero no obtuvo una respuesta satisfactoria. Aunque este día correspondía a su descanso, acudió al inmueble para preguntar por algún responsable; sin embargo, aseguró que fue tratado como si no formara parte del personal.

“Quise preguntar cuándo se harán los depósitos, porque mi cuadrilla ya terminó la colocación de pisos y, siendo ya casi la mitad de julio, no nos han pagado lo correspondiente a junio ni lo que va de este mes. Ahora resulta que no hay ningún encargado con quien hablar, pero cuando se trabaja aparecen supervisores por todos lados”, expresó.

Involucrados en el caso ya interpusieron una denuncia ante la FGE / Erick Romero

Al preguntar por los señores Benedetto N. y José N., quienes presuntamente fungen como responsables, personal de seguridad respondió que desde hace tiempo no se les ha visto en el edificio ni en la obra. Además, indicó que no mantienen contacto con los trabajadores, mucho menos con los contratistas, quienes aseguran haber sido abandonados a su suerte.

La empresa presume haber desarrollado otros complejos inmobiliarios y edificaciones en el estado, entre ellos proyectos en Puerto Morelos, donde construyó naves industriales. Asimismo, participó en obras similares en entidades del centro del país.

Entretanto, los trabajadores de este inmueble continúan con sus labores, a la espera de que se cubran los adeudos acumulados con más de 200 empleados y diversas empresas contratistas. Mientras tanto, los responsables de BREC se preparan para inaugurar el edificio, aunque, según los inconformes, la obra quedó marcada por promesas incumplidas hacia quienes participaron en su construcción.