Mujer causó daños a motocicleta de su presunto esposo tras discusión en Ciudad del Carmen

Una fuerte movilización de elementos de la Dirección de Seguridad Pública se registró la tarde de este domingo en la colonia Morelos, luego del reporte de una mujer que presuntamente destrozaba una motocicleta en el estacionamiento del hotel Los Cuates, ubicado sobre la avenida 56 por Caleta.

De acuerdo con testigos, momentos antes la mujer sostuvo una acalorada discusión con un hombre, quien sería su esposo. Tras el altercado verbal, la femenina descargó su enojo contra una motocicleta automática de color blanco, la cual presuntamente era propiedad del masculino, golpeándola en repetidas ocasiones y ocasionándole diversos daños materiales.

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Personas que presenciaron los hechos solicitaron el apoyo de las autoridades al observar la agresión contra la unidad motriz. Al arribar al sitio, los policías municipales encontraron a la mujer aún alterada, mientras que el hombre decidió retirarse caminando del lugar para evitar que la confrontación escalara.

Los agentes entrevistaron a los presentes y recabaron información sobre lo ocurrido, valorando la situación para determinar si existía alguna conducta constitutiva de delito o una falta administrativa.

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Minutos después llegaron al lugar los hijos de la mujer, quienes dialogaron con ella y procedieron a levantar la motocicleta para trasladarla, junto con la femenina, hasta su domicilio. Con esta intervención familiar se evitó que la situación pasara a mayores y que la mujer fuera asegurada y trasladada a los separos municipales.

El incidente concluyó únicamente con daños materiales en la motocicleta, sin que se reportaran personas lesionadas o detenidas.