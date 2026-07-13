Incrementan alergias por el calor y la humedad en Campeche: 4 de cada 10 niños presentan rinitis, dermatitis o asma

Campeche es considerada una zona de alto riesgo para el desarrollo de enfermedades alérgicas, ya que alrededor del 40 por ciento de la población presenta o ha presentado algún tipo de alergia a lo largo de su vida.

El clima cálido y húmedo de la Entidad, la abundante presencia de mohos y hongos, el polvo doméstico cargado de ácaros, la floración, el polen, las picaduras de insectos, algunos animales e incluso ciertos alimentos, convierten al Estado en un entorno propicio para estos padecimientos, advirtieron médicos locales.

De acuerdo con el Colegio de Médicos de Campeche A.C., de cada 10 niños que acuden a consulta médica, entre tres y cuatro son diagnosticados con algún tipo de alergia, principalmente rinitis alérgica, dermatitis atópica o asma, padecimientos que suelen aparecer desde la infancia y que, en la mayoría de los casos, acompañan al paciente durante toda su vida.

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Adrián Mellado González, presidente la agrupación, explicó que, aunque las alergias no forman parte de las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica y por ello no existen estadísticas oficiales, las condiciones ambientales de Campeche favorecen su aparición y desarrollo.

Indicó que los menores de edad y los adultos mayores son los grupos más vulnerables, ya que una reacción alérgica severa, como una crisis asmática, puede derivar en hospitalización e incluso poner en riesgo la vida.

Entre las alergias más frecuentes en la Entidad destacan las respiratorias, como la rinitis alérgica y el asma; las de la piel, principalmente la dermatitis atópica, caracterizada por resequedad intensa y comezón; así como la conjuntivitis alérgica, que incluso supera en frecuencia a la conjuntivitis de origen infeccioso.

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También son comunes las alergias alimentarias, especialmente a mariscos, cacahuate, nueces, papaya y leche, además de reacciones a medicamentos como penicilinas, otros antibióticos y antiinflamatorios como naproxeno y diclofenaco. A ello se suman las alergias provocadas por picaduras de abejas y tábanos, las cuales pueden desencadenar reacciones graves de evolución rápida.

Mellado González explicó que la predisposición a desarrollar alergias suele ser hereditaria. No obstante, es el ambiente el que determina si estas se manifiestan. En Campeche, la humedad favorece la proliferación de ácaros, hongos y mohos dentro de las viviendas, mientras que durante la temporada de floración el polen incrementa considerablemente los casos de alergias respiratorias.

Exhortó a la población a evitar la automedicación y acudir al médico ante cualquier síntoma, al recordar que, aunque las alergias no tienen cura, sí pueden mantenerse bajo control mediante la identificación y eliminación del agente desencadenante, el uso de antihistamínicos, broncodilatadores y, en algunos casos, inmunoterapia.

Advirtió que una alergia mal atendida puede ocasionar complicaciones como sinusitis crónica o crisis asmáticas potencialmente mortales, especialmente en menores de cinco años.