Tiroteo con participación del ICE deja una persona muerta en Maine; FBI investigará el caso

Una persona murió este lunes durante un tiroteo registrado en Biddeford, Maine, en el que estuvo involucrado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), informaron autoridades estatales.

Ryan Fecteau, presidente de la Cámara de Representantes de Maine, confirmó el fallecimiento mediante una publicación en Facebook.

El legislador indicó que la Policía Estatal y el Departamento de Seguridad Pública acudieron al lugar para recabar información y anticipó que el FBI participará en las investigaciones.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima, su nacionalidad ni las circunstancias que provocaron el uso de armas de fuego. ICE tampoco había difundido una versión oficial detallada sobre el incidente al momento de los primeros reportes.

¿Qué se sabe del tiroteo en Biddeford, Maine?

El hecho ocurrió durante la mañana de este lunes 13 de julio en Biddeford, ciudad costera situada al sur de Portland. Fecteau señaló que una persona perdió la vida y que agentes del ICE estuvieron involucrados, aunque no precisó quién disparó ni si el fallecido era objeto de un operativo migratorio.

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La policía local remitió las solicitudes de información a las autoridades federales, mientras continúan las diligencias para determinar la secuencia de los hechos, identificar a los participantes y establecer posibles responsabilidades.

Caso ocurre días después de muerte de mexicano en Houston

El nuevo incidente se registró menos de una semana después de que un agente del ICE disparó y mató al mexicano Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo en Houston, Texas.

El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo inicialmente que el agente actuó en defensa propia. Sin embargo, testigos cuestionaron esa versión y posteriormente se informó que Salgado Araujo no era el objetivo original del operativo migratorio.

Ambos casos aumentaron los cuestionamientos sobre el uso de la fuerza durante acciones del ICE. Organizaciones civiles, familiares y representantes políticos han exigido investigaciones independientes y transparencia en la difusión de videos, testimonios y reportes oficiales.

BREAKING: Authorities say a person reportedly tried to run over an ICE agent in Maine, prompting the agent to fire in self-defense. One person was killed. pic.twitter.com/g8oOuAWpKk — Breaking911 (@Breaking911) July 13, 2026

Autoridades mantienen abierta la investigación

La participación prevista del FBI permitirá revisar si los agentes federales cumplieron los protocolos aplicables y si existió alguna conducta que pudiera derivar en responsabilidades penales.

Por ahora, las autoridades pidieron esperar información confirmada antes de establecer el motivo del tiroteo o la situación migratoria de la persona fallecida. El caso permanece en desarrollo y se espera que las instituciones de Maine y el gobierno federal ofrezcan nuevos detalles en las próximas horas.

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