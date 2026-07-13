Guadalajara realizará simulacro de bloqueos carreteros este lunes; estas son las vías contempladas

El Gobierno de Guadalajara informó que este lunes 13 de julio se realizará un simulacro de bloqueo de vías terrestres en distintos accesos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, como parte de un ejercicio preventivo y de coordinación entre autoridades.

La actividad comenzará a las 13:00 horas y fue acordada por la Quinta Región Militar y el Gabinete de Seguridad. Las autoridades aclararon que no se trata de una emergencia real y que el ejercicio no representa un riesgo para la población.

El aviso busca evitar confusión entre automovilistas y habitantes que puedan observar movilización de personal de seguridad o afectaciones momentáneas en algunos puntos carreteros.

¿En qué carreteras de Guadalajara será el simulacro?

De acuerdo con la información difundida por el gobierno municipal, el ejercicio contempla distintos accesos y salidas de la metrópoli.

Las vías consideradas son las carreteras a Zacatecas, Saltillo, Lagos de Moreno, La Barca, Chapala, Colima y Vallarta.

Noticia Destacada Operativo de seguridad en Hospital Pemex por simulacro de persona armada

Aunque no se precisó cuánto durarán las maniobras, se recomienda a quienes circulen por estas rutas anticipar sus traslados y considerar posibles demoras mientras se desarrolla el operativo.

¿Por qué se realizará el simulacro de bloqueos?

El objetivo es poner a prueba la capacidad de respuesta y la comunicación entre las instituciones encargadas de la seguridad ante un eventual cierre de vías terrestres.

Este tipo de ejercicios permite revisar protocolos, tiempos de reacción, coordinación operativa y mecanismos para informar a la ciudadanía ante situaciones que puedan afectar la movilidad metropolitana.

⚠️ Aviso importante



Te informamos que este lunes 13 de julio, a las 13:00 horas, por acuerdo de la 5/a Región Militar y del Gabinete de Seguridad, se llevará a cabo un simulacro de bloqueo de vías terrestres de comunicación en distintos puntos de la Zona Metropolitana de… — Gobierno de Guadalajara (@GuadalajaraGob) July 12, 2026

El Gobierno de Guadalajara pidió mantener la calma, atender únicamente los comunicados oficiales y evitar compartir fotografías, videos o mensajes sin contexto que puedan generar alarma.

Asimismo, exhortó a la población a no interpretar la presencia de elementos de seguridad como señal de una situación de riesgo. Las autoridades reiteraron que se trata de un simulacro programado y preventivo.

IO