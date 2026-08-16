¿Cementerio bajo el agua entre Cancún e Isla Mujeres? Ciudadanos lo consideran costoso y poco práctico

La posibilidad de un cementerio bajo el agua es considerada como una locura y alternativa lejana para los habitantes, quienes consideran que sería un servicio costoso, poco práctico, incluso, de mal gusto, de acuerdo con un sondeo realizado por POR ESTO! sobre el proyecto Mare Santuario del Mar, que busca convertirse en el primero de México.

“Es una locura, porque toda la vida los restos humanos se han sepultado bajo tierra y, en todo caso, antes se acostumbraba arrojar algunas cenizas al mar, pero no permitiría que mis restos quedaran bajo el agua”, mencionó Guadalupe.

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Los jóvenes, como Geoberty, consideran que la propuesta está dirigida a un público con capacidad económica para costearla y cuestionan su viabilidad, principalmente por la dificultad para visitar a sus seres queridos en medio del océano. “No sé cómo podría hacer para visitar los restos de mis familiares, como, por ejemplo, mi abuelita, que recientemente falleció y cada mes le llevamos flores. Pero en el mar, ¿cómo le haremos?”, se cuestionó.

Nayeli señaló que no le queda claro cómo se abordará el aspecto ecológico, pues está consciente de los efectos que provoca la actividad humana. “Supuestamente también pretende ser un arrecife artificial, pero con el tiempo eso atraerá a turistas que necesitarán embarcaciones, las cuales ofrecerán servicios y, desde luego, generarán contaminación. Parece que se quiere comercializar hasta lo que es un lugar de eterno descanso”, expresó.

Los adultos mayores tampoco consideran esta propuesta como una alternativa para que sus restos reposen y sus familiares puedan visitarlos. Rosa María mencionó que la idea le parece extraña y quizá demasiado moderna para ella, aunque reconoció que tiene cierto atractivo y belleza. Sin embargo, descartó que quisiera recibir sepultura en ese sitio.

“La idea parece bonita, pero suena a que será muy caro. El día que Dios me mande a llamar quiero que mis restos estén en la tierra para que mi familia pueda visitarme y yo también, de alguna manera, estar cerca de ellos”, expresó.

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Uno de los referentes internacionales es el Neptune Memorial Reef, en Florida, que funciona como arrecife artificial, memorial y museo subacuático. No se tiene registro de otro proyecto con características similares en el mundo, más allá de los restos de naufragios antiguos, como los localizados en el mar Mediterráneo, el Caribe por hundimientos de galeones europeos y el Atlántico, donde permanecen embarcaciones de la Segunda Guerra Mundial.

Para la ciudadanía, el concepto de un cementerio bajo el mar aún no resulta del todo claro. La mayoría lo considera costoso, poco práctico e incluso inviable; sin embargo, algunos reconocen que podría representar una alternativa para quienes buscan opciones poco convencionales para su descanso final, aunque sea bajo el agua.