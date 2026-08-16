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Pelea familiar deja a hombre con lesiones en el rostro

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Pelea familiar deja a hombre con lesiones en el rostro en colonia de Campeche

Una pelea familiar en la colonia Minas dejó a un hombre con lesiones sangrantes en el rostro, luego de que llegara intoxicado e insultara a los moradores.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

16 de ago de 2026

1 min

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Policía Estatal interviene en riña familiar en Minas
Policía Estatal interviene en riña familiar en Minas

Una pelea familiar dejó a un hombre con lesiones sangrantes en el rostro, luego de que presuntamente arribara intoxicado a un predio de la colonia Minas, donde comenzó a insultar a los moradores.

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Los hechos ocurrieron en la calle Oro, entre Diamante, donde el sujeto llegó a bordo de una motocicleta y, tras restar a golpes a sus propios familiares políticos causó la furia de uno de ellos quien lo sometió utilizando un bat, con el que le propinó varios golpes.

Vecinos y los propietarios de la vivienda dieron aviso al número de emergencias, por lo que acudieron elementos de la Policía Estatal y paramédicos del sector salud, quienes brindaron los primeros auxilios al lesionado y lograron estabilizarlo.

Debido a que ninguna de las partes involucradas quiso presentar denuncia, el hombre fue trasladado a los juzgados cívicos.

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