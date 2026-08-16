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Detienen en Champotón a sujeto tras atropellar a franelero

Un motociclista fue detenido luego de presuntamente atropellar a un adulto mayor que trabaja como franelero y negarse a presentar su documentación.

Por Jorge May Sosa

16 de ago de 2026

1 min

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La motocicleta involucrada en el accidente circulaba sin placas de circulación
La motocicleta involucrada en el accidente circulaba sin placas de circulación / Jorge May Sosa

Anoche, un sujeto fue detenido por elementos policiales en el estacionamiento de conocida tienda de conveniencia ubicada por la avenida “Colosio”, en Champotón.

De acuerdo con los datos proporcionados, el hecho ocurrió sobre dicha avenida, en la esquina de la calle 15 B de la colonia “Los Manguitos” en esta ciudad, donde presuntamente el sujeto, quien circulaba a bordo de una motocicleta sin placas, habría atropellado de manera accidental a un adulto mayor, el cual se desempeña como franelero en este lugar.

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Tras el accidente, los elementos policiales le solicitaron al motociclista que presentara la documentación correspondiente; sin embargo, adoptó una actitud evasiva y se negó a colaborar, por lo que fue detenido y trasladado a la comandancia.

“¡Los tengo grabado en flagrancia!, ¡Esto es ilegal!” expresaba el sujeto de cabellera larga mientras era subido a la góndola de la unidad 0754.

Entre los motivos de su detención se encontraba el presunto atropellamiento, la falta de placas de circulación y la negativa a presentar documentación necesaria para circular y negarse a identificarse.

Una ambulancia del SAMU se encargó de asistir a la persona lesionada, quien resultó con lesiones de menor gravedad.

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